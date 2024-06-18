Правозащитник объяснил, куда обращаться и кто возместит ущерб после ливней

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В Москве и Московской области уже несколько дней подряд идут дожди. Осадки провоцируют неприятности — затопления домов, гаражей, парковок, зданий. Жители, публикуя фото и видео в социальных сетях, просят помощи в решении этой проблемы.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» рассказал, какой алгоритм действий должны выполнить граждане, чтобы компенсировать ущерб.
Иван Мельников посоветовал обращаться за помощью в составлении претензий и исков к компетентным юристам, чтобы не потратить времени впустую, потому что, проиграв дело, повторно подать иск на его рассмотрение нельзя.
По словам правозащитника, чем больше будет соответствующих обращений и выигранных исков, тем серьезнее коммунальные службы будут относиться к своим работам, будут исправлять ошибки и менять подход.
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- Нужно пригласить эксперта и произвести экспертизу, понять ситуацию. Если у человека затопило квартиру, значит, крыша протекла. Обычно ведь кто-то производит капитальный ремонт здания, кто-то ведет текущие работы, это ГБУ Жилищник или Управляющая компания — тот, кто должен следить за тем, чтобы крыша была в порядке. Нужно зафиксировать следы и сам факт происшествия. Приглашается, как ни странно, представитель того же самого ГБУ. Можно пригласить частную компанию, чтобы они сделали расчет. На экспертизу нужно обязательно позвать представителя коммунальных служб.
- Далее обращаться в экспертное учреждение, уточнить, говорит ли экспертиза о том, что есть вина коммунальных служб.
- После этого всего составляется претензия и вместе с экспертизой направляется в коммунальную службу, которая обслуживает крышу, а если они отказываются от компенсации, идти в суд, подавать иск.
«Если затопило автомобиль, то нужно в Правительство Москвы соответствующий иск готовить, например, в те профильные службы, которые обслуживают дороги. Если мы говорим, что затопило гараж по причине того, что должным образом не были оборудованы сливы и стоки на улице, то обращаться с иском к администрации, к Правительству Москвы», — сказал эксперт.
Иван Мельников посоветовал обращаться за помощью в составлении претензий и исков к компетентным юристам, чтобы не потратить времени впустую, потому что, проиграв дело, повторно подать иск на его рассмотрение нельзя.
«Я со своей стороны тоже вижу эту проблему и как правозащитник планирую подготовить обращение в адрес профильных служб. Хочу попросить произвести проверку на предмет добросовестности выполнения работ и приемки этих работ профильными представителями ГБУ Жилищник и других органов исполнительной власти», — рассказал специалист.
По словам правозащитника, чем больше будет соответствующих обращений и выигранных исков, тем серьезнее коммунальные службы будут относиться к своим работам, будут исправлять ошибки и менять подход.
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Анастасия Бондарева