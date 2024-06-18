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Правозащитник объяснил, куда обращаться и кто возместит ущерб после ливней

Юрист Мельников: Существует алгоритм для компенсации ущерба после дождей
18 июня 2024, 17:56
Фото: istockphoto/Rahmad Wijaya

Фото: istockphoto/Rahmad Wijaya

В Москве и Московской области уже несколько дней подряд идут дожди. Осадки провоцируют неприятности — затопления домов, гаражей, парковок, зданий. Жители, публикуя фото и видео в социальных сетях, просят помощи в решении этой проблемы.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» рассказал, какой алгоритм действий должны выполнить граждане, чтобы компенсировать ущерб.

  1. Нужно пригласить эксперта и произвести экспертизу, понять ситуацию. Если у человека затопило квартиру, значит, крыша протекла. Обычно ведь кто-то производит капитальный ремонт здания, кто-то ведет текущие работы, это ГБУ Жилищник или Управляющая компания — тот, кто должен следить за тем, чтобы крыша была в порядке. Нужно зафиксировать следы и сам факт происшествия. Приглашается, как ни странно, представитель того же самого ГБУ. Можно пригласить частную компанию, чтобы они сделали расчет. На экспертизу нужно обязательно позвать представителя коммунальных служб.
  2. Далее обращаться в экспертное учреждение, уточнить, говорит ли экспертиза о том, что есть вина коммунальных служб.
  3. После этого всего составляется претензия и вместе с экспертизой направляется в коммунальную службу, которая обслуживает крышу, а если они отказываются от компенсации, идти в суд, подавать иск.
Эксперт рассмотрел и другие случаи затопления, посоветовав обращаться в каждом деле в профильную службу.



«Если затопило автомобиль, то нужно в Правительство Москвы соответствующий иск готовить, например, в те профильные службы, которые обслуживают дороги. Если мы говорим, что затопило гараж по причине того, что должным образом не были оборудованы сливы и стоки на улице, то обращаться с иском к администрации, к Правительству Москвы», — сказал эксперт.

Иван Мельников посоветовал обращаться за помощью в составлении претензий и исков к компетентным юристам, чтобы не потратить времени впустую, потому что, проиграв дело, повторно подать иск на его рассмотрение нельзя.

«Я со своей стороны тоже вижу эту проблему и как правозащитник планирую подготовить обращение в адрес профильных служб. Хочу попросить произвести проверку на предмет добросовестности выполнения работ и приемки этих работ профильными представителями ГБУ Жилищник и других органов исполнительной власти», — рассказал специалист.

По словам правозащитника, чем больше будет соответствующих обращений и выигранных исков, тем серьезнее коммунальные службы будут относиться к своим работам, будут исправлять ошибки и менять подход.

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Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества
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В Подмосковье по заявкам жильцов более 300 подъездов установили пандусы
18 июня 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области в более чем 300 подъездах установили и отремонтировали пандусы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона с начала года выполнили по заявкам жителей более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах. Пандус в многоквартирном доме обеспечивает комфорт при спуске и подъёме, что особенно важно для маломобильных граждан и для жителей, имеющих маленьких детей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, управляющие организации должны следить за наличием таких приспособлений, обеспечивать исправную работу платформ, пандусов и подъёмников, а если необходимого оборудования нет, устанавливать его.
«Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию. Она обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъёмной платформы и других элементов доступной среды», – отметили в ведомстве.
Важно создать для каждого жильца многоквартирного дома комфортные условия, подчеркнули там.

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#московская область
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В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
18 июня 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Повреждённые пешеходные ограждения отремонтировали на дорогах в шести городских округах Московской области работники Мосавтодора за последнюю неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пешеходные ограждения восстановили, в частности, на дорогах в деревне Пирогово городского округа Мытищи, в солнечногорском селе Алабушево, в посёлке Рыбное Дмитровского округа, на улице Гагарина в Жуковском, на Путилковском шоссе в Красногорске и на улице Ленина в Истре», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов, а также чтобы исключить заезд автотранспорта на тротуар.

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#московская область
#подмосковье
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Активист из Павловского Посада отправится на Северный Полюс
18 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Активист Движения Первых из Павловского Посада отправится на Северный Полюс. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Талантливые и разносторонние ребята из Павловского Посада продолжают покорять вершины конкурсов федерального масштаба.

«Ярослав Савичев уже побеждал в конкурсе «Министерство школьной моды». И вот мы снова поздравляем Ярослава с большой победой! 11 июня в Москве были объявлены победители финального отборочного этапа пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». В августе победители отправятся в экспедицию на Северный полюс на ледоколе «Росатома», — поделились в пресс-службе.

Попасть в Финал конкурса можно было только выиграв четверть финала и полуфинал, а перед этим пройти много тестов на знания атомной энергетики.

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Как поступить в ВУЗ в 2024: порядок действий, список документов
18 июня 2024, 17:55

Фото: iStock/SeventyFour

Российские вузы вскоре начнут прием документов у абитуриентов. О том, в какие сроки нужно подать заявление на обучение, когда будут известны результаты и обязательно ли сдавать ЕГЭ, чтобы стать студентом, расскажет редакция «Радио 1».

Какие документы нужны для поступления в ВУЗ


Все абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию паспорт и документ о прошлом образовании. Если поступает выпускник 11 класса, он должен отдать приемной комиссии аттестат о полном среднем образовании, а выпускник колледжа — диплом о получении среднего профессионального образования.
Как правило, с полным пакетом необходимых документов можно ознакомиться на сайте учебного заведения.

Как подать документы в ВУЗ в 2024 году


Подать документы в ВУЗ абитуриент может несколькими способами: через портал «Госуслуги» и с помощью сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн». На удобной платформе нужно выбрать нужный ВУЗ, заполнить заявление и прикрепить необходимые документы. Важно указывать те сведения, которые предоставят преимущества при поступлении. Например, победы в олимпиадах или других индивидуальных достижениях.

После отправления пакета документов необходимо ждать уведомления о дате вступительных экзаменов или списках зачисленных. Также можно воспользоваться формой подачи документов, размещенной на сайте ВУЗа.

Во сколько ВУЗов можно подать заявление


В 2024 году абитуриент имеет право подать документы в пять различных ВУЗов, в каждом из которых можно выбрать по пять специальностей. Абитуриент сможет участвовать в конкурсе на каждую из них, и у него остается право подать в тот же вуз еще четыре заявления.

Какие экзамены нужно сдавать для поступления в вуз


Выпускники школ, желающие продолжить обучение по программам бакалавриата и специалитета, должны предоставить приемной комиссии аттестат, который выдается по результатам ЕГЭ. Обязательными предметами для сдачи экзамена являются русский язык и математика. Для каждой специальности также требуется свой набор дополнительных экзаменов ЕГЭ. В зависимости от того, на какую специальность планирует поступать будущий абитуриент, выбирается дисциплина для сдачи экзамена.

Вузы вправе самостоятельно устанавливать проходные баллы по предметам: если результаты ЕГЭ у абитуриента будут хуже требуемых, документы у него не примут даже на платное отделение.


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Выпускник Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал 300 баллов по трём предметам ЕГЭ


Вступительные экзамены в 2024 году


В основном поступление в ВУЗы проходит по результатам ЕГЭ, однако некоторые учебные заведения принимают абитуриентов после внутренних экзаменов. Каждый ВУЗ к 1 июня самостоятельно устанавливает даты проведения вступительных испытаний.

Какие абитуриенты имеют преимущества при поступлении


Без вступительных экзаменов на бюджетное обучение могут поступить обладатели медали «Герой России» или трех орденов Мужества, а также их дети. Преимуществом наделены дети медработников, скончавшихся при исполнении трудовых обязанностей во время пандемии Ковида. Инвалиды, дети сироты также могут быть зачислены без дополнительных испытаний.

Участники СВО, их дети, а также абитуриенты, чьи родители получили боевое ранение, заболели или скончались во время участия в спецоперации, также могут быть зачислены в ВУЗ без внутренних испытаний.

Сроки приемной кампании в 2024 году


Прием документов в ВУЗы стартует 20 июня и продлится до 25 июля. Сроки подачи документов на платное отделение могут отличаться — каждый вуз устанавливает их самостоятельно. Конкурсные списки в большинстве учебных заведений будут сформированы и опубликованы до 27 июля.

Как узнать о зачислении в ВУЗ


Абитуриенты смогут узнать о зачислении в ВУЗ по телефону приемной комиссии или на сайте учебного заведения. Уведомление о зачислении может также прийти в личный кабинет «Госуслуг». Однако нужно учитывать, что это может произойти с некоторой задержкой.

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В Подмосковье планируют догазифицировать около 3,8 тыс. СНТ
18 июня 2024, 17:36

Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области в рамках президентской программы «Социальная газификация» планируется догазифицировать около 3,8 тыс. садоводческих товариществ. Особенности этой работы обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв с главами министерств и ведомств региона, а также городских округов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Мы догазифицировали более 110 тысяч частных домов. Теперь новый вызов, к которому нужно подойти взвешенно – СНТ. Мы должны их газифицировать с умом. Качественная и надежная инфраструктура имеет принципиальное значение – это и электроснабжение, и такая элементарная вещь, как подъезд к дачным участкам», — сказал Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что для того, чтобы работа по догазификации СНТ шла эффективно, необходимо иметь чёткий алгоритм действий.

Как отметил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов, согласно новым правилам, на догазификацию могут рассчитывать СНТ, отвечающие трём критериям: они должны находиться в границах газифицированных населённых пунктов, решение об участии в программе должно быть принято на общем собрании членов СНТ и домовладение должно быть зарегистрировано.

По предварительной оценке, в программу «Социальная газификация» в Московской области попадают около 160 тысяч домовладений в 3,8 тыс. СНТ.

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#московская область
#подмосковье
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Реутов стал лауреатом федерального Индекса цифровизации городского хозяйства
18 июня 2024, 17:34

Фото: Ксения Казакова

Наукоград Реутов стал лауреатом федерального Индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Об этом сообщил корреспондент.
Реутов демонстрирует высокие результаты по многим показателям и занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге. В городе успешно реализуются сотни государственных программ, которые способствуют его росту и развитию.

«Мы успешно реализуем планы в сфере цифровизации городского хозяйства. Это сложная работа, благодаря которой Реутов преображается. Мы видим ситуацию в режиме реального времени и незамедлительно реагируем на всё, что происходит в городе. Система «Центр управления регионом» помогает анализировать, ставить чёткие задачи нашим исполнителям и контролировать ход выполнения работ», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Индекс «IQ городов» оценивается в рамках проекта «Умный город» в четырех категориях – крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры.

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#реутов
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В Подмосковье летнюю подработку нашли уже более 6 тыс. подростков
18 июня 2024, 17:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 6 тысяч подростков уже трудоустроились на время летних каникул в Московской области, всего подработать летом в регионе собираются около 20 тысяч ребят, сообщает пресс-служба областного министерства социального развития.
«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
В министерстве подчеркнули, что официально устроиться на летнюю подработку в Московской области могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. С каждым успешным соискателем заключается трудовой договор, запись об оформлении на работу вносится в трудовую книжку.

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Семейный фестиваль «7ЯФест» прошел в Павловском Посаде
18 июня 2024, 17:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде состоялся семейный фестиваль «7ЯФест». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
15 июня в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор», расположенном в Павлово-Посадском городском округе, прошёл восьмой региональный семейный фестиваль «7ЯФест».

«На фестивале дети и их родители могли провести время вместе, пообщаться и поиграть. Организаторы подготовили яркую концертную программу, фотозоны для семейных фотографий, благотворительную акцию «Росток надежды», ростовых кукол, анимацию для детей, творческие мастер-классы, аквагрим и многое другое», — поделились в пресс-службе.

Яркой кульминацией праздника стала ярмарка сувениров. Дети могли самостоятельно выбрать и приобрести себе подарок на «7яфетки», которые они заработали.

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Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества
Интернет-омбудсмен Мариничев: мошенники находят уязвимые места
18 июня 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Shutter2U

Мошенники начали звонить россиянам и, под видом сотрудников банка, пугать просрочкой по ипотеке, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ. Чтобы «урегулировать проблему», аферисты просят назвать данные СНИЛС и код из СМС. Далее мошенники получают доступ к порталу Госуслуг и онлайн-банкам, после оформляют кредиты или похищают деньги.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» отметил, что очень важно проверять достоверность информации.

«У людей один простой способ проверить задолженность по ипотеке — зайти в личный кабинет банка, где отражается и платежи, и баланс, и задолженность. Нужно спокойно оценить и посмотреть», — сказал специалист.

Дмитрий Мариничев добавил, что главное в этом вопросе — не паниковать.

«Действительно, у каждого свое уязвимое место и болезненная точка: у кого-то ипотека, у кого-то кредит, у кого-то вплоть до того, что отключение телефона нужно срочно продлить. Здесь совет: относиться скептически и трезво к любым входящим звонкам, особенно к тем, которые содержат тревожность, не вестись на разговор, а спокойно повесить трубку и принять меры по контролю ситуации, по ее проверке своими собственными средствами. Нужна серьезная критичность мышления», — объяснил эксперт.

Интернет-омбудсмен отметил, что мошенники не стоят на месте, а, нашедши болевые точки граждан, постоянно изобретают новые схемы.

«Мошенники изобретают новые схемы и постоянно находят какие-то болевые моменты. Так же, как вначале СВО поступали звонки относительно военкомата или призыва. Новых схем очень много. Есть даже неординарные, из последних, например: звонят из Википедии с информацией о том, что редактируется страница, просят прислать персональные данные, чтобы прислать страницу Википедии на согласование, то есть втираются в доверие и получают персональные данные», — заключил эксперт.

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