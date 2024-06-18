Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества

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Мошенники начали звонить россиянам и, под видом сотрудников банка, пугать просрочкой по ипотеке, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ. Чтобы «урегулировать проблему», аферисты просят назвать данные СНИЛС и код из СМС. Далее мошенники получают доступ к порталу Госуслуг и онлайн-банкам, после оформляют кредиты или похищают деньги.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» отметил, что очень важно проверять достоверность информации.
Дмитрий Мариничев добавил, что главное в этом вопросе — не паниковать.
Интернет-омбудсмен отметил, что мошенники не стоят на месте, а, нашедши болевые точки граждан, постоянно изобретают новые схемы.
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«У людей один простой способ проверить задолженность по ипотеке — зайти в личный кабинет банка, где отражается и платежи, и баланс, и задолженность. Нужно спокойно оценить и посмотреть», — сказал специалист.
Дмитрий Мариничев добавил, что главное в этом вопросе — не паниковать.
«Действительно, у каждого свое уязвимое место и болезненная точка: у кого-то ипотека, у кого-то кредит, у кого-то вплоть до того, что отключение телефона нужно срочно продлить. Здесь совет: относиться скептически и трезво к любым входящим звонкам, особенно к тем, которые содержат тревожность, не вестись на разговор, а спокойно повесить трубку и принять меры по контролю ситуации, по ее проверке своими собственными средствами. Нужна серьезная критичность мышления», — объяснил эксперт.
Интернет-омбудсмен отметил, что мошенники не стоят на месте, а, нашедши болевые точки граждан, постоянно изобретают новые схемы.
«Мошенники изобретают новые схемы и постоянно находят какие-то болевые моменты. Так же, как вначале СВО поступали звонки относительно военкомата или призыва. Новых схем очень много. Есть даже неординарные, из последних, например: звонят из Википедии с информацией о том, что редактируется страница, просят прислать персональные данные, чтобы прислать страницу Википедии на согласование, то есть втираются в доверие и получают персональные данные», — заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева