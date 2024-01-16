Предприниматель Аветов раскрыл секрет выбора качественного онлайн-курса

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Руководитель Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов рекомендовал покупать онлайн-курсы с большой базой отзывов для того, чтобы максимально обезопасить себя от мошенников.
«Для потребителя лучшая защита — взять паузу и обдумать покупку. Люди в таком эмоциональном состоянии — наиболее привлекательный клиент. Им чаще всего обещают простые решения за «скромную» плату, продают воздух или чародейские «услуги». В итоге человек оказывается в еще худшем положении, чем раньше. В отличие от мошенника добросовестный продавец никогда не станет спекулировать на проблеме клиента», — отметил в беседе с NEWS.ru Аветов.
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