Представители Ефремова уговаривают семью погибшего в ДТП разрешить УДО

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Представители Михаила Ефремова проводят переговоры с семьёй погибшего в ДТП о возможности условно-досрочного освобождения актёра. Об этом в беседе с ТАСС рассказал их бывший адвокат Александр Добровинский.
Он подчеркнул, что к нему обратились представители Ефремова с просьбой связаться и поговорить с семьёй Захаровых. В настоящее время они решают, давать ли своё разрешение на досрочное освобождение актёра.
Добровинский подчеркнул, что такой выбор всегда крайне сложен, поскольку люди, потерявшие своего близкого человека, не могут так просто отпустить на свободу виновника.
Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщал, что право на подачу ходатайства об УДО будет доступно в конце марта.
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Добровинский подчеркнул, что такой выбор всегда крайне сложен, поскольку люди, потерявшие своего близкого человека, не могут так просто отпустить на свободу виновника.
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Анастасия Чинкова