Представители табачной отрасли предупредили о последствиях повышения цен на сигареты

Фото: IStock/manassanant pamai
В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни лёгких.
Однако главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что рост цен на сигареты не повлияет на спрос россиян, но отразится на бюджете страны. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
По словам эксперта, важно предлагать людям альтернативу – продукцию, которая меньше вредит организму. Королев подчеркнул, что к такой относится нагреваемый табак, у которого нет дыма, горения и канцерогенов.
Читайте также:
Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год
Психиатр назвал неожиданную причину, из-за которой сложно бросить курить
Правительство РФ выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов
«Повышение цен на любой товар, в том числе на табачные изделия, теоретически снижает спрос, но если нет альтернативы. У нас 13-15 процентов нелегального рынка, где продукция гораздо дешевле, чем в магазинах. Поэтому никакого эффекта с точки зрения уменьшения потребления это не даст, просто больше людей начнут покупать нелегальную продукцию, ещё и бюджет будет меньше получать», — отметил он.
Читайте также:
Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год
Психиатр назвал неожиданную причину, из-за которой сложно бросить курить
Правительство РФ выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов
Екатерина Шмакова