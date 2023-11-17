Психиатр назвал неожиданную причину, из-за которой сложно бросить курить

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Отказаться от курения сложно, потому что люди любят совершать мелкие действия. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов.
По словам специалиста, человек любит делать мелкие действия, которые иногда перетекают в привычку. К такому можно отнести и курение, уверен специалист.
Чтобы отказаться от вредной привычки, нужно заменить её чем-нибудь другим, уверен психиатр.
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«Человек всегда любит какие-то мелкие действия. Например, грызть ногти, крутить волосы, лезть в карман за пачкой сигарет. Если в кармане её не будет, он побежит в магазин. Человеку кажется, что сигарета ему что-то облегчает, хотя это не так. И из-за этого “облегчения” иногда отказаться от какой-то мелочи тяжелее, чем от чего-то крупного. Например, некоторым легче отказаться от собственной жизни, чем от зависимости», — отметил Нурисламов.
«Если это делать самостоятельно, то нужно делать это пошагово, заменяя такую привычку чем-то другим, например, общением, встречами и так далее», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова