Представительница Можайска вышла в финал конкурса «Женщина-герой»

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО
Жительница Можайского городского округа Ольга Акименко стала финалисткой Московского областного конкурса «Женщина-герой 2023». Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.
«На отборочный этап поступило более 30 заявок из разных округов Подмосковья. Участницами конкурса стали жёны, сёстры, дочери и матери военнослужащих, участвующих в спецоперации. Наша участница Ольга Акименко вошла в десятку финалисток», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале.Он отметил, что финал конкурса пройдёт 27 ноября на сцене Vegas City Hall в Красногорске. Соревнования будут включать оригинальные видеопрезентации о себе и своей семье, музыкальные номера с участием творческих коллективов и дефиле в авторских костюмах.
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Лора Луганская