При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников

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Шестеро грибников погибли, а двое пострадали в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает сирийская радиостанция Sham FM, инцидент произошел в районе деревни Харибша, когда автомобиль с мирными жителями, направлявшимися на сбор трюфелей, наехал на мину.
Отмечается, что подобные инциденты среди грибников в Сирии стали частым явлением из-за заложенных мин и нападений боевиков.
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«Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша», — сообщили источники радиостанция.
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Артем Кузьмин