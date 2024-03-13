Причиной алкоголизма может стать нарушение микробиома кишечника

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У некоторых людей нарушение баланса микрофлоры кишечника может быть связано с развитием алкоголизма. К такому выводу пришел микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй, пишет «КП».
Вместе с коллегами он выдвинул несколько гипотез о возможной связи между ними.
Одна из версий предполагает, что избыток грибка Candida albicans в кишечнике может играть роль. Эта связь была обнаружена в экспериментах с лабораторными мышами.
Другая гипотеза заключается в том, что нарушение микробиома кишечника может привести к передаче неправильных сигналов в мозг, что вызывает у человека желание употреблять алкоголь.
Также возможной причиной алкоголизма может быть повышенная проницаемость стенок кишечника. Через такие «дыры» в кишечнике вредные бактерии могут попадать в кровь, вызывая хронические воспаления в органах, включая мозг, и повышая склонность к алкогольной зависимости.
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Одна из версий предполагает, что избыток грибка Candida albicans в кишечнике может играть роль. Эта связь была обнаружена в экспериментах с лабораторными мышами.
Также возможной причиной алкоголизма может быть повышенная проницаемость стенок кишечника. Через такие «дыры» в кишечнике вредные бактерии могут попадать в кровь, вызывая хронические воспаления в органах, включая мозг, и повышая склонность к алкогольной зависимости.
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Артем Кузьмин