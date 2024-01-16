Нарколог назвал плохое настроение признаком начальной стадии алкоголизма

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Алкоголизм – это заболевание, которое формируется не один месяц и не один год. На начальной стадии зависимость определить сложно, однако есть несколько маркеров, которые указывают на наличие проблемы. Подробнее о симптомах первой стадии алкоголизма «Радио 1» рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Если человек новичок в пробах алкоголя, сначала его будет тошнить. Но по мере привыкания человек начнёт нормально реагировать на алкоголь, его не будет тошнить и рвать. Если упражняться в употреблении алкоголя, то увеличивается и количество алкоголя, который человек может выпить. Этот симптом называется рост толерантности. Если сначала 100-150 грамм в пересчёте на водку вызывает опьянение, то через года три-четыре 300-350 грамм – это нормальная доза за ужином. Потом появляется мысль: «350 грамм выпил, осталось 150. Ну не оставлять же?»
Нетипичные формы опьянения
Если обычный человек выпивает для того, чтобы повеселиться, походить пьяным, и это ему нравится, то другой, наоборот, становится агрессивным, злобным, задиристым, его тянет в драки и на приключения. Кто-то становится плаксивым, депрессивным, сидит и грустит. Это атипичные формы опьянения.
Сильное влечение к алкоголю
Когда ты начинаешь думать об алкоголе в течение дня, употребление алкоголя становится желанным, ты с нетерпением дожидаешься конца рабочего дня или выходных, когда можно позволить выпить больше. Ты стремишься пребывать в таких компаниях, где распитие алкоголя становится одним из сопутствующих факторов.
Похмельный синдром
На второй стадии алкогольной зависимости формируется похмельный абстинентный синдром. Когда после употребления алкоголя в течение нескольких дней на утро у человека трясутся руки, развивается тревога, и только очередная порция алкоголя уменьшает эти симптомы, состояние нормализуется, человек становится работоспособным. Человек, который не зависит от алкоголя, после тог, как перепьёт, чаще всего смотреть на него не может, ему плохо, голова болит и так далее.
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Екатерина Шмакова