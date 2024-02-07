Принц Гарри прилетел в Лондон и встретился с болеющим раком Карлом III

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Принц Гарри вернулся в Лондон, чтобы посетить своего больного отца. Британские журналисты следили за его передвижениями весь день. Наконец им удалось заснять его как в аэропорту Хитроу, так и в Кларенс-хаусе, куда также прибыл и король.
Предположительно, после встречи с отцом король отправился в Сандрингем для лечения, в то время как направление Гарри осталось неизвестным. Принц Уильям, по сообщению Mirror, не планирует встречаться с братом из-за ухода за своей женой после ее операции. Кроме того, завтра на него ложится часть королевских обязанностей, поэтому время для встречи с братом в его графике не нашлось.
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Артем Кузьмин