Принц Гарри прилетит в Великобританию, чтобы встретиться с отцом

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему ЕС не выполняет собственные обещания о поставках Украине артиллерийских снарядов. Как пишет ТАСС, по словам Борреля это происходит не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в третьи государства.