Принц Гарри прилетит в Великобританию, чтобы встретиться с отцом

Фото: сайт королевской семьи Великобритании
Принц Гарри, герцог Сассекский, прилетит в Великобританию из США, чтобы повидаться со своим отцом — Его Величеством королём Великобритании Карлом III, у которого обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщило британское информагентство PA, принц уже говорил с королём по телефону, обсудив поставленный тому диагноз.
Напомним, что 5 февраля официальный сайт Букингемского дворца сообщил короля Великобритании Карла III диагностировали онкологию (какую именно, не уточняется).
Согласно сообщению, болезнь у 75-летнего монарха нашли во время процедур, связанных с увеличением простаты. 26 января короля Великобритании прооперировали из-за увеличения предстательной железы. При этом, по данным британских СМИ, о раке простаты речь не идёт.
Сообщается, что Карл III уже начал курс лечения, которое он будет получать амбулаторно.
Читайте также:
Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Принц Гарри приедет в Британию перед годовщиной смерти Елизаветы II
Принц Гарри планирует примириться с королевской семьей
Согласно сообщению, болезнь у 75-летнего монарха нашли во время процедур, связанных с увеличением простаты. 26 января короля Великобритании прооперировали из-за увеличения предстательной железы. При этом, по данным британских СМИ, о раке простаты речь не идёт.
Читайте также:
Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Принц Гарри планирует примириться с королевской семьей
Артем Путинцев