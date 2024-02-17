Принц Гарри заявил о готовности исполнять королевские обязанности из-за болезни отца

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри готовится на время вернуться к исполнению королевских обязанностей, пока его отец проходит курс лечения от рака. Об этом в пятницу сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
По их информации, начиная с 5 февраля, момента объявления о болезни короля, принц Гарри провел несколько дружеских встреч с ним. Одна из таких встреч состоялась в Лондоне через два дня после новости о диагнозе 75-летнего монарха. По данным британских СМИ, встреча длилась 30 минут, после чего принц Гарри вернулся в США, куда он и его жена, американка Меган Маркл, эмигрировали в 2020 году.
Кейт Миддлтон, жена наследника престола принца Уильяма, старшего брата принца Гарри, в январе перенесла операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности до конца марта.
Согласно статье, принцу Гарри и его супруге Меган Маркл необходимы письменные планы, одобренные королем и его ближайшими помощниками, чтобы вернуться к своим королевским обязанностям.
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«На всех практических уровнях для семьи совершенно логично собраться вместе, чтобы поддержать короля, пока он болен. В последние годы с обеих сторон было много сказано, но это никогда не умаляло фундаментальных кровных уз, и теперь есть прагматические аспекты, которые следует учитывать, а благополучие короля и [принцессы Уэльской] Кейт имеет первостепенное значение», – приводит газета мнение королевского источника.
Согласно статье, принцу Гарри и его супруге Меган Маркл необходимы письменные планы, одобренные королем и его ближайшими помощниками, чтобы вернуться к своим королевским обязанностям.
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Александр Климов