Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Алексей Витвицкий
У короля Великобритании Карла III диагностировали онкологию. Об этом 5 февраля сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.
Согласно сообщению, болезнь у 75-летнего монарха нашли во время процедур, связанных с увеличением простаты. 26 января короля Великобритании прооперировали из-за увеличения предстательной железы.
«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — сообщили в резиденции британских монархов.
Карл III уже приступил к лечению.
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