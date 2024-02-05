Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружили рак

В Санкт-Петербурге спасают кота Кардамона после издевательств живодеров на кладбище. Изверги ампутировали зверю все лапы, сейчас котик восстанавливается после операции по удалению конечностей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя приюта «КотКурорт» Ольга Прибыш.