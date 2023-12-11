Природа Канады оказалась под угрозой из-за золотых рыбок

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Флора и фауна Канады оказались под угрозой из-за распространения золотых рыбок. Об этом заявила исследователь водных ресурсов из Отдела рыболовства и океанов страны Кристин Бостон, чьи слова приводит The New York Times.
По её словам, такой вид золотой рыбки раньше не распространялся в водоёмах Канады, он является чужеродным. Такой тип рыбы может употреблять в пищу практически всё, начиная от растений и водорослей, заканчивая икрой и беспозвоночными. Она может достигать в длину до 40,6 сантиметров.
Золотые рыбки хорошо приспособлены к изменениям температур и быстро размножаются.
Специалист отметила, что для борьбы с такими рыбками можно использовать специальные сети, которыми будет осуществляться отлов, или глушить их высоковольтными разрядами.
Профессор биологии из Университета Торонто Скарборо Николас Мандрак заявил, что одной из причин распространения золотых рыбок стало то, что люди в больших гороха выпускают домашних рыб в водоёмы, за счёт чего растёт их популяция.
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Золотые рыбки хорошо приспособлены к изменениям температур и быстро размножаются.
Профессор биологии из Университета Торонто Скарборо Николас Мандрак заявил, что одной из причин распространения золотых рыбок стало то, что люди в больших гороха выпускают домашних рыб в водоёмы, за счёт чего растёт их популяция.
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Анастасия Чинкова