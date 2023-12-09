В Великобритании пожаловались на стаю «ядерных» котов

Фото: iStock/Nils Jacobi
Жители британского городка Сискейл, расположенного вблизи одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании «Селлафилд» протестуют из-за того, что сотрудники подкармливают бездомных котов, в результате чего в округе появилась стая из порядка ста котов, в фекалиях которых нашли плутоний и цезий. Об этом сообщает Daily Mail.
Руководство комплекса отвергает данную теорию и сообщает, что бездомные животные, которых прозвали «атомными котятами», не представляют угрозу для людей. При этом сотрудница организации RAFL утверждает, что проблема с радиоактивными животными стала регулярной, их распределяют в приюты и семьи, что не является безопасным.
Читайте также:
В Казахстане жителей северных районов предупредили о морозах в -380 °C
В МИД высказались о «корейской» модели украинского урегулирования
Агутину провели срочную операцию по удалению тромба
Екатерина Коршунова