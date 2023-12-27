На проблему смотрим с заднего места»: в России бьют тревогу из-за эвтаназии бродячих собак

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В нескольких регионах России узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Однако общественники уверены, что это не поможет сократить число животных на улице.
Директор Альянса защитников животных региона Московской области Юлия Рубцова уверена, что бороться с проблемой бродячих собак нужно другими методами. В беседе с «Радио 1» она призвала узаконить деятельность заводчиков, которые недобросовестно подходят к своему делу.
Рубцова подчеркнула, что некоторые россияне разводят породистых собак безответственно, выбрасывая животных после получения результата.
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«У нас изначально проблему начали рассматривать с заднего места. Мы начали бороться с бездомностью, не поборовшись с тем, откуда она произрастает. Изначально проблема у нас идёт в размножении животных, а в этом отношении нет вообще никакого закона», — сказала зоозащитница.
«У нас есть официальные заводчики, которые полностью свое время тратят на разведение животных по правилам, а есть люди, которые разводят животных, чтобы развести и заработать. У нас существуют фермы, которые разводят щенков и кошек как курят в бешенных количествах, животные просто сидят в клетках, рожают, а потом просто выкидываются. И мы никогда не поборем бездомность, пока установим юридические права в этом вопросе», — добавила Юлия Рубцова.По словам собеседницы, в развитых европейских странах существуют «бешенные» штрафы за недобросовестное отношение к животным. В России же эта сфера почти никак не регулируется.
«В некоторых европейских странах бездомных животных нет. Там нет возможности бесплатно в добрые руки забрать собаку, люди покупают животное в приюте. У них есть штрафы за то, что ни отпустили животное погулять или потеряли его, за выгулы в запрещённых местах. То есть людей дисциплинировали наказанием. У нас же в регионах считают нормальным отпустить собачку погулять самостоятельно. Нам нужно ввести обязательную регистрацию животных, которая сейчас только-только начала работать в Московской области, нужно ввести обязательное чипирование, чтобы отследить и найти хозяина собаки», — добавила директор Альянса.Читайте также:
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Екатерина Шмакова