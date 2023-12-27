Радио1
Главная / Новости / Общество/ На проблему смотрим с заднего места»: в России бьют тревогу из-за эвтаназии бродячих собак

На проблему смотрим с заднего места»: в России бьют тревогу из-за эвтаназии бродячих собак

Зоозащитница Рубцова: мы не поборем бездомность без наказания для заводчиков
27 декабря 2023, 11:48
Фото: IStock/Zastavkin

Фото: IStock/Zastavkin

В нескольких регионах России узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Однако общественники уверены, что это не поможет сократить число животных на улице.
Директор Альянса защитников животных региона Московской области Юлия Рубцова уверена, что бороться с проблемой бродячих собак нужно другими методами. В беседе с «Радио 1» она призвала узаконить деятельность заводчиков, которые недобросовестно подходят к своему делу.
«У нас изначально проблему начали рассматривать с заднего места. Мы начали бороться с бездомностью, не поборовшись с тем, откуда она произрастает. Изначально проблема у нас идёт в размножении животных, а в этом отношении нет вообще никакого закона», — сказала зоозащитница.

Рубцова подчеркнула, что некоторые россияне разводят породистых собак безответственно, выбрасывая животных после получения результата.
«У нас есть официальные заводчики, которые полностью свое время тратят на разведение животных по правилам, а есть люди, которые разводят животных, чтобы развести и заработать. У нас существуют фермы, которые разводят щенков и кошек как курят в бешенных количествах, животные просто сидят в клетках, рожают, а потом просто выкидываются. И мы никогда не поборем бездомность, пока установим юридические права в этом вопросе», — добавила Юлия Рубцова.
По словам собеседницы, в развитых европейских странах существуют «бешенные» штрафы за недобросовестное отношение к животным. В России же эта сфера почти никак не регулируется.
«В некоторых европейских странах бездомных животных нет. Там нет возможности бесплатно в добрые руки забрать собаку, люди покупают животное в приюте. У них есть штрафы за то, что ни отпустили животное погулять или потеряли его, за выгулы в запрещённых местах. То есть людей дисциплинировали наказанием. У нас же в регионах считают нормальным отпустить собачку погулять самостоятельно. Нам нужно ввести обязательную регистрацию животных, которая сейчас только-только начала работать в Московской области, нужно ввести обязательное чипирование, чтобы отследить и найти хозяина собаки», — добавила директор Альянса.
Читайте также:

Ветеринар Уражевский: Надо вести себя спокойно при встрече с бродячими собак

В Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание о наморднике

Детский омбудсмен Подмосковья призвала усыплять собак, «попробовавших вкус крови человека»
#собаки
#права
#россияне
#штрафы
#бездомные животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушёл из жизни бывший глава МВД и Минфина Германии Шойбле
27 декабря 2023, 11:41

Фото: iStock/trofimich

Скончался немецкий политик, бывший глава МВД Вольфганг Шойбле, который сыграл важнейшую роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на его семью.
Согласно сообщению, Шойбле умер во сне в ночь на среду.

В 2017-2021 годах он был председателем Бундестага. За время своей политической карьеры он сыграл важную роль в объединении Германии.

Накануне сообщалось, что скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Ему был 71 год. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время своей работы он раскрыл много тяжких преступлений и задержал большое число опасных преступников.

Читайте также:

Скончался экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин

Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук
#ночь
#смерть
#германия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шабаш во время СВО»: ФНС начала проверку бизнеса блогера Ивлеевой
Мизулина: блогера Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции
27 декабря 2023, 11:26

Фото: iStock/blinow61

ФНС начала проверку бизнеса блогера Анастасии Ивлеевой по материалам МВД России. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она также выразила благодарность российской полиции за оперативное реагирование «на устроенный шабаш во время СВО», подчеркнув, что российский тыл находится в надежных руках.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

Читайте также:

Миллиард рублей хотят взыскать с устроившей голую вечеринку Ивлеевой

В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке

Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
#мвд
#фнс
#telegram
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: в Подмосковье работают 19 тыс спасателей и пожарных
27 декабря 2023, 11:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области работают 19 тыс спасателей и пожарных. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, поздравляя сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя.
«У нас в Подмосковье работает 19 тыс спасателей и пожарных. Спасибо вам за смелость, спасённые жизни. Вы всегда готовы прийти на помощь каждому. Быть спасателем – трудное и благородное дело, которое требует дисциплины, сострадания, и которое, увы, не обходится без потерь. Низкий поклон героям, которые погибли, спасая людей», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Воробьёв отметил, что у него есть достойный пример – его отец, Герой России и Заслуженный спасатель страны, один из организаторов Российского корпуса спасателей и основателей МЧС России, один из руководителей миротворческих операций в Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии, на Балканах.

Отдельную благодарность губернатор адресовал тем, кто помогает нам на новых территориях разминировать жилые дома и социальные объекты, разбирает завалы, восстанавливает пострадавшую инфраструктуру. Воробьёв пожелал всем спасателям здоровья и меньше вызовов.

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели, пожарные, пиротехники, летчики МЧС, водолазы, кинологи и другие специалисты. Они ежедневно выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, выезжают на ДТП, спасают при наводнениях и других бедствиях.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв исполнит новогодние желания трёх юных жителей Подмосковья

Воробьёв открыл обучающий семинар для членов регионального правительства и глав

Воробьёв: ключи последним обманутым дольщикам вручат в ближайшие дни
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#спасатели
#мчс
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подстанциях Подмосковья установили 80 новых трансформаторов
27 декабря 2023, 11:15

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

За две недели в Московской области установили 80 трансформаторов. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Обновление трансформаторов проходило в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

29 новых трансформаторов было установлено на юге области в Чехове, Серпухове, Ступино, Домодедово Ленинском и Раменском. В городских округах Солнечногорск, Мытищи, Красногорск, Дмитровский, Сергиев Посад и Клин в общей сложности обновили 16 трансформаторов, а на востоке региона - 20 штук в Щелково, Егорьевске, Коломне, Воскресенске и Богородске.

Также обновление прошло в Лотошино, Наро-Фоминске, Волоколамске, Одинцово и Шаховской.

Стоит отметить, что новое электрооборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей в период низких температур.

Читайте также:

Ремонтные бригады «Россети» убрали 1,5 тысячи падающих деревьев на электросети

В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора
#подмосковье
#минэнерго мо
#электроэнергия
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Наро-Фоминске открылась выставка «Город-воин, город-труженик»
27 декабря 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области

Виртуальная выставка «Город-воин, город-труженик» открылась в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Открытие новой фотодокументальной онлайн-выставки «Город-воин, город-труженик» было посвящено 82-й годовщине освобождения Наро-Фоминска.

«26 декабря — День освобождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков. <…> Именно здесь в октябре–декабре 1941 года воины 33-й армии 201-й Латышской стрелковой дивизии вместе с бойцами народного ополчения и жителями города остановили продвижение немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве», – отметила директор муниципального бюджетного учреждения «Архив Наро-Фоминского городского округа» Ольга Звонова.

Стоит отметить, что в рамках выставки можно увидеть документы военного периода: решения исполкома, протоколы сессий Наро-Фоминского горсовета и райсовета, а также письма с фронта, продуктовые карточки и фотографии.

Читайте также:

Посетителей выставки-форума «Россия» ждёт День Московской области

В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»

На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»
#подмосковье
#город
#документы
#архив
#онлайн
#выставки
#письма с фронта
#наро-фоминск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне рассказали, какой подарок на Новый год считают самым плохим
Подписки на цифровые сервисы оказались самым нелюбимым подарком на Новый год
27 декабря 2023, 10:46

Фото: istockphoto/Nastco

Россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком.
Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на опрос аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research.

41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян (22%) не против найти под елкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.

36% респондентов планируют дарить техно-подарок близким и друзьям.

Вспоминая о лучших подарках, 32% опрошенных выбрали смартфоны и компьютеры, 22% считают технику для «умного» дома хорошим подарком. 13% респондентов рады роботам для дома. 27% россиян считают «подписки на ИИ сервисы для работы» не очень хорошим подарком. В эту категорию входят и подписки на развлекательные сервисы, криптовалюты и NFT.

В опросе участвовали 1200 человек из 17 российских регионов.

Читайте также:

Новый год Дракона 2024: оригинальные поздравления для коллег, друзей, родителей

Опрос: Чаще всего россияне дарят коллегам чай и кофе на Новый год

Россияне назвали свои самые любимые традиции
#праздники
#новый год
#подарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора
27 декабря 2023, 10:01

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Московская область вошла в число лидеров по доле повторного использования мусора. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которое приводит РИА Новости.
«Отдельным регионам удалось достигнуть высокого уровня утилизации твёрдых коммунальных отходов. Лидерами по доле повторного использования мусора стали Москва (52,9%), Подмосковье (50%) и Орловская область (43,5%)», – указали аналитики.
По данным исследования, доля ТКО, направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%. При этом на повторное использование уходит лишь 12,7% мусора. Лидируют по этому показателю Московский регион и Орловская область.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля мусора, который захоранивают, должна снизиться до 87,9%, пояснило в FinExpertiza.

Читайте также:

В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники

Незаконную свалку шин во Власихе ликвидируют до конца года

Участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка» создали более 5 тыс работ
#экология
#мусор
#переработка
#утилизация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США призвали отказаться от расширения территории ради защиты океана
Профессор Стейнер: США нужно отказаться от расширения шельфа ради защиты океана
27 декабря 2023, 09:47

Фото: istock / Biletskiy_Evgeniy

Соединенным Штатам необходимо отказаться от расширения континентального шельфа в Арктике во благо защиты Северного Ледовитого океана. Об этом заявил заслуженный зоолог США и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер в беседе с РИА Новости.

Зоолог отметил, что США не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, что говорит о том, что Штаты ходят по тонкому льду, выдвигая претензии по расширению своего континентального шельфа

«Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана», — заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что флора и фауна Канады оказалась под угрозой из-за золотых рыбок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Сбер» в январе изменит условия льготной ипотеки

Диплом о высшем образовании повышает сексуальную привлекательность

В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
#сша
#россия
#эксперт
#оон
#новости
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диплом о высшем образовании повышает сексуальную привлекательность
27 декабря 2023, 08:59

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Большинство мужчин и женщин уверены, что диплом о высшем образовании влияет на сексуальную привлекательность потенциальных партнеров.
Об этом пишет Daily Mail, сылаясь на результаты опроса пользователей сайта знакомств FindingTheOne.com.

В опросе участвовали 1500 мужчин и женщин, которые зарегистрированы на сайте знакомств для людей, переживающих тяжелое расставание.

По результатам, 59% считают потенциальных партнеров с высшим образованием более сексуально привлекательными, если сравнивать их с претендентами без университетского диплома.
65% уверены, что выпускники высших учебных заведений занимаются сексом лучше, чем люди без образования. 84% считают людей с высшим образованием более приятной компанией.

Эксперт по отношениям Сильвия Линзалоне посчитала результаты опроса ожидаемыми.

«Интеллект всегда возбуждал как мужчин, так и женщин», —говорит специалистка.
По ей словам, людей с высшим образованием считают более подходящими вариантами для серьёзных отношений, ведь они лучше умеют решать конфликты.

Но Линзалоне подчеркивает, что отсутствие диплома о высшем образовании не может быть признаком плохого партнера. Связь между умственным и эмоциональным интеллектом пока не нашли.

Читайте также:

Специалисты назвали лучшие позы для ленивого секса после плотного застолья

Врач Петров назвал самые опасные народные способы борьбы с похмельем

Вирусолог Вострухов рассказал, как отличить грипп от обычного ОРВИ
#отношения
#диплом
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф