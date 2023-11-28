В Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание о наморднике

Фото: istock / dimid_86
В Новосибирске хозяйка собаки напала на прохожую после того, как ей сделали замечание об отсутствии намордника у ее животного. Об этом сообщает NGS.
Перепалка произошла 27 ноября в Октябрьском районе города. Пострадавшая рассказала, что шла домой с маленькой собакой породы сиба-ину. По пути она увидела женщину, которая выгуливала алабая без намордника. Собака сорвалась с поводка и начала прыгать на другую собаку, которая гуляла с семейной парой. Владелица алабая оттащила его в машину.
Хозяйка сиба-ину сняла драку собаку на телефон, что заметила владелица напавшей собаки. Это ей не понравилось.
Читайте также:
В сети появились фото реактивной мины, выброшенной на берег Севастополя после шторма
Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»
В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей
Хозяйка сиба-ину сняла драку собаку на телефон, что заметила владелица напавшей собаки. Это ей не понравилось.
«Я ей ответила, что такую породу собак закон обязывает гулять в наморднике, что за это есть ответственность. На что она достала алабая из машины и повела его в мою сторону, стала натравливать его и угрожать, что сейчас спустит его и он загрызает меня и мою собаку», — поделилась потерпевшая.Она ударила женщину палкой несколько раз по голове. Медики диагностировали пострадавшей сотрясение мозга. Сибирячка обратилась с заявлением в полицию.
Читайте также:
В сети появились фото реактивной мины, выброшенной на берег Севастополя после шторма
Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»
В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей
Алина Юрчак