Продавец фруктов получит награду за спасение пассажиров горящего SSJ-100

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Продавца фруктов и овощей из Краснодара Султана Султанова, который спас попутчиков из горящего в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100, наградят в Госдуме. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Депутат Дмитрий Гусев обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отметить героический поступок мужчины.
Утверждается, что Султанов летел в Турцию по рабочим вопросам. Во время ЧП он открыл аварийную дверь и помог выбраться из салона другим людям. Сам мужчина заявил, что не считает себя героем и уверен, что в день происшествия всех спас Бог.
Напомним, вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В настоящее время сотрудники СК РФ организуют комплекс проверочных мероприятий.
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Утверждается, что Султанов летел в Турцию по рабочим вопросам. Во время ЧП он открыл аварийную дверь и помог выбраться из салона другим людям. Сам мужчина заявил, что не считает себя героем и уверен, что в день происшествия всех спас Бог.
Напомним, вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В настоящее время сотрудники СК РФ организуют комплекс проверочных мероприятий.
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Екатерина Коршунова