СК заинтересовался возгоранием самолета с российскими гражданами

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Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления (ЗМСУТ) Следственного комитета (СК) России проведет доследственную проверку по фактам возгорания самолета Superjet 100 с российскими гражданами в Турции, сообщает «Лента.ру».
Следователи организуют комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.
На борту самолета находилось 79 пассажиров, они были эвакуированы. По данным турецких властей, пострадавшие отсутствуют.
Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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