Профессор ВШЭ Абанкина предложила увеличивать доплаты за классное руководство

13 января 2026, 18:37

Фото: iStock/NanoStockk

Российским учителям необходимо увеличить доплату за классное руководство вместо преобразования этой должности. Такое мнение выразила профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.





Напомним, заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением преобразовать должность классного руководителя в школах и закрепить за ними статус наставников, освободив от предметной нагрузки.





«Убежден, что эта мера будет способствовать созданию здоровой психологической атмосферы в школах и позволит классным руководителям стать теми самыми взрослыми, которые вовремя увидят проблему, предотвратят буллинг и одиночество», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Чернышова.

«Это очень помогает в организации воспитательной работы. Функционал такого педагога включает большой объем внеклассной деятельности. Но если он не ведет предметов, то попросту не знает класс», — пояснила профессор в разговоре с Москвой 24.