Профессор ВШЭ Абанкина предложила увеличивать доплаты за классное руководство

Российским учителям необходимо увеличить доплату за классное руководство вместо преобразования этой должности. Такое мнение выразила профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.



Напомним, заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением преобразовать должность классного руководителя в школах и закрепить за ними статус наставников, освободив от предметной нагрузки.

«Убежден, что эта мера будет способствовать созданию здоровой психологической атмосферы в школах и позволит классным руководителям стать теми самыми взрослыми, которые вовремя увидят проблему, предотвратят буллинг и одиночество», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Чернышова.

Он также выразил уверенность в том, что безопасность в школе начинается именно с классного руководителя.

Абанкина же считает эту инициативу спорной. По ее мнению, классный руководитель должен вести хотя бы один предмет, чтобы иметь полное представление об учениках.

«Это очень помогает в организации воспитательной работы. Функционал такого педагога включает большой объем внеклассной деятельности. Но если он не ведет предметов, то попросту не знает класс», — пояснила профессор в разговоре с Москвой 24.

Она также обратила внимание, что на сегодняшний день отсутствует оплата наставничества. И здесь придется решать финансовый вопрос.

Абанкина предложила вместо этого увеличить доплаты классным руководителям за воспитательную работу, уменьшить нагрузку и вернуться к норме наполняемости класса не более 25 человек.
