Профсоюз американских пограничников высмеял Байдена и его распорядок дня

Фото: iStock/jetcityimage
Профсоюз пограничников США высмеял президента Джо Байдена за его поездку к границе Техаса. В аккаунте Пограничной службы Соединённых Штатов в социальной сети X появился ироничный распорядок дня главы Белого дома.
☑️ Прочитайте большое сообщение телесуфлера: "Во всем виноват Трамп";
☑️ Поднимитесь на борт, спросите, кто такие люди в зеленой форме, скажите, что они "вяжут" нелегалов, выразите ужас, вздремните;
☑️ Проснитесь, вызовите полицию, отправляйтесь на пляж, вздремните.
12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Он подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов.
Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.
Читайте также:
Профсоюз американских пограничников: Белый дом мешает охранять границу США
CBS: Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы США и Мексики
Власти Техаса установят колючую проволоку по всей границе штата
Артем Путинцев