Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому* за призывы к терроризму

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Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.
Напомним, Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.
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Екатерина Коршунова