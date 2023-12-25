Серийного маньяка Варакина арестовали на два месяца

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Маньяка Алексея Варакина заключили в СИЗО на два ближайших месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
25 декабря Пресненский суд Москвы приговорил Варакина к двум месяца заключения в следственном изоляторе. Отмечается, что во время судебного заседания убийца полностью скрыл своё лицо под капюшоном. При этом, свою вину он полностью признал.
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