Просроченные долги россиян банкам составили 3,2 триллиона рублей

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Судебные приставы собираются взыскать с россиян в пользу банков 3,3 триллиона рублей. Эта сумма на 200 миллиардов рублей больше, чес в 2022 году.
Такие данные приводятся в статистических выкладках Федеральной службы судебных приставов (ФССП),которые изучили аналитики издания «Известия». Всего в 2023 году на принудительном исполнении находились 24,6 миллиона производств по взысканию в пользу банков просроченных долгов со злостных неплательщиков. Это на 4,5 миллиона больше, чем их было годом ранее.
В ФССП пояснили, что количество исполнительных производств не равно числу должников. У одного человека дела по принудительному взысканию могут открыть сразу по нескольким займам. Некоторые практикуют такой подход: берут один кредит для того, чтобы погасить предыдущий. В какой-то момент пирамида рушится, и человек оказывается погребённым под лавиной долговых обязательств.
В службе судебных приставов отметили, что в 2023 году показатели по количеству исполнительных производств и по общему объёму долгов, подлежащих взысканию, оказались наивысшими за всё время ведения статистики. Эксперты связывают рост платежей по кредитам с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему непростой экономической ситуацией и растущей инфляцией.
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В ФССП пояснили, что количество исполнительных производств не равно числу должников. У одного человека дела по принудительному взысканию могут открыть сразу по нескольким займам. Некоторые практикуют такой подход: берут один кредит для того, чтобы погасить предыдущий. В какой-то момент пирамида рушится, и человек оказывается погребённым под лавиной долговых обязательств.
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Александр Бойцов