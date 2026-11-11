«Просто посмеялся и согласился снять видео»: 100-летний ветеран ВОВ стал блогером
В Бурятии 100-летний ветеран ВОВ Буянтуев ведет блог
100-летний ветеран Великой Отечественной войны из Бурятии Дансаран Буянтуев завел соцсети и стал блогером. Об этом сообщает KP.RU.
По словам 38-летней внучки ветерана Эржены Шалдаевой, идея создать блог принадлежала близким мужчины. Семья хотела занять его и показать, что он нужен и интересен.
«Сначала он даже не понимал, что такое «блогер», «подписчики». Просто посмеялся и согласился снять видео», — рассказала она.В аккаунте «Столетний человек» публикуются короткие душевные ролики, в которых Буянтуев рассказывает о жизни, а иногда просто улыбается. Видео собирают десятки теплых комментариев. Самые трогательные сообщения внучка зачитывает ветерану. Мужчина радуется и удивляется тому, что на него подписаны 180 человек. На вопрос подписчиков о секрете долголетия Буянтуев отвечает, что нужно трудиться, не лениться и молиться — за детей, внуков и мир.
«Для него это большое количество. Правда, он не до конца осознает, как они его видят. Техникой он практически не пользуется, кроме DVD-плеера. А страничку я показываю ему со своего телефона», — призналась Шалдаева.