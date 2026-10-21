В селе Ильинское поздравили с юбилеем членов ветеранской организации
Многолетний председатель первичной организации ветеранов села Ильинское округа Красногорск Нина Калинина отметила юбилей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Поздравление от главы округа Дмитрия Волкова Нине Григорьевне передала начальник управления по социальным вопросам администрации Татьяна Квасникова.
«На вашу долю выпали тяжелые испытания, которые вы преодолели, не щадя своих сил. Примите сердечную благодарность за подвиги на поле брани и в тылу, за то, что отстояли мир, за непосильный труд по возрождению нашей страны в послевоенные годы», – говорится в поздравительном адресе.Поздравление от главы Красногорска получили и другие юбиляры из ветеранской организации.
Ранее сообщалось, что первый заместитель главы округа Красногорск Наталья Тимошина провела обход территории в районе ЖК «Изумрудные холмы».