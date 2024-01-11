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Против лидера «Левого фронта» Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

Лидер «Левого фронта» стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма
11 января 2024, 10:46
Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в настоящее время допрашивают следователи. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.
По сообщению телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», утром в квартиру активиста пришли правоохранители и провели там обыск. Сообщается также, что поводом для уголовного преследования Удальцова стал пост, опубликованный им в телеграм.

21 декабря 2023 года лидер «Левого фронта» был задержан полицейскими во время акции на Красной площади. Удальцов уточнил, что мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. Он утверждал, что участвовал в акции совместно с представителями КПРФ и она была согласована с властями.


Тогда суд приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга из-за того, что он пытался развернуть красный флаг с изображением Сталина. Активист заявил, что будет намерен обжаловать решение суда.
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#кпрф
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В подмосковной Системе-112 назвали самую востребованную на праздниках экстренную службу
11 января 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Более 450 тысяч обращений поступило в Стстему-112 Московской области в период новогодних каникул, вызова экстренных служб касалось 180 тысяч обращений, большинство из которых было связано с медицинской помощью, сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Вызовы скорой помощи составили более 70% обращений. На втором месте — вызовы ГИБДД и полиции (16%). Замыкают топ-3 обращения в газовую службу (10%). Остальные обращения касались вызова пожарных и других служб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего вызовов в период между 30 декабря и 8 января поступило 4 января — более 51 тысячи.

В ведомстве также отметили, что вызовы в праздничные дни имеют свою специфику. Например, резко увеличивается количество обращений, связанных с запуском пиротехники: от жалоб на нарушение тишины до вызова скорой из-за специфических травм.

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#скорая помощь
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#московская область
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В Дубне планируют благоустроить сквер имени П.А. Журавлёва
11 января 2024, 10:15

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В 2024 году будет благоустроен сквер имени П.А. Журавлёва в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В городском округе Дубна в текущем году начнут реализовывать проект по благоустройству сквера имени Павла Александровича Журавлёва.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Подмосковье появится 17 новых скверов, один из них — сквер П. А. Журавлева в Дубне. Он будет открыт уже июле этого года», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что сквер имени Павла Александровича Журавлёва является историческим центром района Большая Волга. Он развивался благодаря слаженному труду жителей.

​В рамках проекта на ​его территории ​проведут реставрацию заброшенного фонтана и появится большая детская игровая площадка.

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#министерство благоустройства мо
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Спасатели рассказали подмосковным рыбакам о правилах безопасности при подлёдном лове
11 января 2024, 10:06

Работники Мособлпожспаса ежедневно патрулируют водоёмы региона для предотвращения несчастных случаев, а также рассказывают любителям зимней рыбалки о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы сделать это хобби максимально безопасным, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для того, чтобы не провалиться под лёд, необходимо заранее выбрать маршрут, на котором не будет участков с вросшими предметами, растительностью или с трещинами. Нельзя также выходить на лёд рядом с устьем речных притоков, у мест выхода подземных или сточных вод, рядом с полыньями или плотинами», — говорится в сообщении.
Важно также всегда надевать спасательный жилет и брать с собой «спасалки» — веревку с двумя заострёнными металлическими штырями на концах. Эту верёвку надо вешать на шею, чтобы провалившийся в воду рыбак успел воткнуть штыри в лёд и так закрепиться на поверхности.

Кроме того, не рекомендуется рыбачить в сильный мороз, во время метелей и в тёмное время суток.

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#подмосковье
#московская область
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Координатор «Левого фронта» заявил о пришедшей к нему с обыском полиции
Глава «Левого фронта» Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском
11 января 2024, 10:02

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Сотрудники правоохранительных органов явились к главе «Левого фронта» Сергею Удальцову. Об этом общественный деятель сообщил в своем телеграм-канале. Как утверждает глава «Левого фронта», полицейские пришли к ним с целью проведения обыска.

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — заявил Удальцов.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такой информации не поступало.

10 января общественно движения «Левый фронт» проводило пикеты в центре столицы с требованиями, в том числе, об отставке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Ранее сообщалось, что арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сотрудники
#полиция
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Самолёт «Уральских авиалиний», приземлившийся в поле, распилят на металлолом
SHOT: самолёт «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле, утилизируют
11 января 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Самолёт «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в поле под Новосибирском, будет разобран на части и утилизирован. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что самолёт распилят на металлолом. Из самолёта будет изъята самая ценная аппаратура, после чего основной каркас вывезут с поля. К такому решению специалисты пришли, тщательно проанализировал ситуацию и проведя ряд экспертиз.

Также издание подчёркивает, что возможность восстановления воздушного судна не рассматривается из-за дороговизны ремонта. К тому же, в дальнейшем такой самолёт нельзя эксплуатировать.

Напомним, что самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 12 сентября 2023 года. Предварительно отмечается, что у самолёта отказала гидравлика. В момент совершения экстренной посадки в пшеничное поле на борту находились порядка 170 человек, из которых 23 ребёнка.

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#россия
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В подмосковном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке в регионе утром 11 января
11 января 2024, 09:50

Фото: iStock/Sergey Pavlov

Многочасовой снегопад, обрушившийся на столичный регион, усложнил дорожную ситуацию на нескольких трассах Московской области, сводку об обстановке, сложившейся на утро четверга, 11 января, предоставили в подмосковном Минтрансе.
«Общая загруженность областных дорог оценивается в 4 балла, однако на некоторых трассах движение затруднено. Заторы наблюдаются на ЦКАД в районе посёлке Большие Вязёмы и у деревни Павловское, а также на десяти шоссе в сторону области. В частности, задержки в пути могут быть при следовании из Москвы по Каширскому, Ленинградскому, Носовихинскому, Новорижскому, Калужскому, Новорязанскому, Можайскому, Пятницкому, Щёлковскому и Волоколамскому шоссе», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.

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#московская область
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Россияне назвали размер «пенсии мечты»
Опрос Superjob: россияне назвали желаемый размер пенсии
11 января 2024, 09:45

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Жители крупных городов России в опросе Superjob назвали желаемый размер пенсии.
Жители городов-миллионников хотели бы получать пенсию в размере от 44,7 до 51,5 тысячи рублей.

Отмечается, что в среднем россияне рассчитывают на выплату в 47,6 тысяч рублей. При этом сумма увеличивается, в зависимости от возраста и уровня дохода.

Так, люди, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, при выходе на пенсию хотели бы получать 50,3 тысячи рублей. Граждане, чей возраст превышает 45 лет, говорят о сумме в 49,1 тысяч рублей. А россияне, чей возраст не превышает 34 лет, мечтают о пенсии в размере 46,1 тысячи рублей.

Также видна зависимость размера выплаты от пола человека. Так, мужчины рассчитывают на пенсию в размере 48,7 тысяч рублей, а женщины – 46,7 тысяч рублей.

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Пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии после критики бойцов СВО
11 января 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Чиновник администрации Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии. Ранее его фото в куртке и шапке с флагом Норвегии подвергли резкой критике пермские штурмовики, участвующие в СВО.
Четверо бойцов в камуфляже и балаклавах записали видеообращение, в котором напомнили, что Норвегия оказывает финансовую помощь Украине и поставляет вооружения для ВСУ. Они также выразили возмущение такой демонстрацией символики страны, которая поддерживает их противника на поле боя, передает РИА Новости.

Ранее чиновник появился на мероприятии в куртке и шапке итальянского бренда премиум-класса Napapijri, специализирующемся на производстве прочной и тёплой одежде для защиты от ветра и холода. Норвежский флаг на своих вещах компания размещает для того, чтобы вызвать ассоциацию со Скандинавией и суровыми погодными условиями.

После критики бойцов пермского штурмового отряда Александр Молоковских принёс публичные извинения за свою невнимательность и сообщил, что исключил из своего гардероба одежду с символикой Норвегии. В городской администрации добавили, что чиновник активно участвует в работе городских властей по поддержке участников СВО, членов их семей, а также волонтёров, помогающих бойцам.

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Арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью
Обвиняемому в убийстве Герою России Магасумову добавили новую статью
11 января 2024, 09:19

Фото: istock / Akintevs

Военные следователи добавили еще одну статью Герою России подполковнику Иреку Магасумову, который арестован по уголовному делу о случайном выстреле в жительницу Луганска. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Магасумова обвинили в хулиганстве. По данным следствия, офицер, убив девушку, отнял машину у подчиненного.

Вечером 30 декабря руководитель следственно-оперативной группы Главного военного следственного управления сообщил двум защитникам обвиняемого об окончании следствия и пригласил их для ознакомления с материалами. Адвокаты обещали прибыть в Луганск 17-18 января. Но после праздничных выходных стало известно, что следователь обратился с ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд в Москве, чтобы ограничить защитников в сроках знакомства с материалами.

Напомним, сначала Магасумов обвинялся в убийстве девушки после бурного празднования в честь присвоения звания Героя России. Военнослужащего арестовали, несмотря на явку с повинной его сослуживца старшего лейтенанта Павла Яськевича.


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#герой россии
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