Против лидера «Левого фронта» Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

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Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в настоящее время допрашивают следователи. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.
По сообщению телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», утром в квартиру активиста пришли правоохранители и провели там обыск. Сообщается также, что поводом для уголовного преследования Удальцова стал пост, опубликованный им в телеграм.
21 декабря 2023 года лидер «Левого фронта» был задержан полицейскими во время акции на Красной площади. Удальцов уточнил, что мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. Он утверждал, что участвовал в акции совместно с представителями КПРФ и она была согласована с властями.
Тогда суд приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга из-за того, что он пытался развернуть красный флаг с изображением Сталина. Активист заявил, что будет намерен обжаловать решение суда.
21 декабря 2023 года лидер «Левого фронта» был задержан полицейскими во время акции на Красной площади. Удальцов уточнил, что мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. Он утверждал, что участвовал в акции совместно с представителями КПРФ и она была согласована с властями.
Александр Бойцов