Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, случайно выпустила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове, сообщает KP.RU.
Кот, который находился в переноске согласно правилам, вырвался из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда.
Владелец питомца обратился за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей. Также владелец обратился в транспортную полицию.
Проведена проверка, в ходе которой проводница признала, что ошибочно приняла кота за бродячее животное, также подчеркнув роль халатности сопровождающего пассажира.
Проводницу опросили, и она сообщила, что узнала о коте от других пассажиров, пыталась найти его владельца, но не смогла, предположив, что животное забрело в вагон случайно.
Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.
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Владелец питомца обратился за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей. Также владелец обратился в транспортную полицию.
Проводницу опросили, и она сообщила, что узнала о коте от других пассажиров, пыталась найти его владельца, но не смогла, предположив, что животное забрело в вагон случайно.
Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.
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Артем Кузьмин