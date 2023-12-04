Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день

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Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день. Об этом «Радио 1» рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.
В Международный день объятий, который отмечен в календаре 4 декабря, специалист напомнила об исследовании американского психотерапевта Вирджинии Сатир, согласно которому человеку нужно обниматься минимум четыре раза в день, для хорошего самочувствия достаточно восьми объятий в сутки, а для счастья – больше 12.
Психолог подчеркнула, что необходимость в объятиях у нас связана с материнской любовью. Мама обнимает новорождённого, передавая ему своё тепло, родители обнимают ребёнка, когда ему страшно или больно. Отсюда возникает чувство защищённости во время объятий.
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«При близости с человеком, который нам приятен, у нас усиливается выработка гормона окситоцина, его ещё называют гормоном любви. Также во время объятий мы получаем чувство защищенности, мы чувствуем, что нас берегут, что о нас заботятся. Но важно, чтобы была близость с человеком, который обнимает. Потому что если нас начнёт обнимать тот, кого мы не любим, у нас, скорее, начнётся стресс, мы будем находиться в обратных чувствах», — отметила Кардиакос, добавив, что объятия по принуждению также не принесут ничего полезного.
«Мы можем обнимать себя ещё и самостоятельно. Для этого лёжа на боку нужно принять позу эмбриона, поджав под себя и обняв колени. Попробуйте себя обнять, немного погладить, поуспокаивать, поговорить теплые приятные фразы, это тоже будет работать», — поделилась психолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова