Психолог Покусаева заявила об опасности чрезмерных нагрузок в декабре

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Семейный и детский психолог Олеся Покусаева заявила, что чрезмерные нагрузки в декабре могут привести к нервному истощению и эмоциональным срывам.
«В декабре следует сохранить свой баланс, не отдавать все ресурсы. Очень многие люди в январе потом говорят, будто жизнь закончилась, у них такое полное опустошение, так как до этого гонка была на работе, с покупками подарков, одежды и т.д.» — пояснила в беседе с Pravda.Ru Покусаева.
В этой связи специалист рекомендовала не оставлять все свои дела и заботы на последние дни месяца, помня о том, что жизнь не заканчивается. Она также напомнила, что стратегия об окончании старой жизни 31 декабря и начале новой 1 января является навязанной нам обществом. Если об этом помнить, то можно намного больше облегчить себе жизнь.
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