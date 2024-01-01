Психологи дали советы россиянам, работающим в новогодние праздники

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Психологи дали в интервью с RT советы, как сохранить новогоднее настроение тем, кто работает в январские праздники, а также рассказали, как найти положительные стороны в этой ситуации.
По словам психолога, эксперта комитета по развитию женского предпринимательства столичного городского отделения «Опоры России» Надежды Шевченко, в период праздников работают медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов, пожарных служб. Следует помнить, что эта работа крайне значима для людей.
Шевченко порекомендовала украсить рабочее место новогодней атрибутикой, и по возможности, для настроения следует включить приятную новогоднюю музыку.
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Шевченко порекомендовала украсить рабочее место новогодней атрибутикой, и по возможности, для настроения следует включить приятную новогоднюю музыку.
«Приятным бонусом после окончания новогодних праздников будут хорошее, бодрое состояние, способность качественно решать задачи, жить обычной жизнью. Это всё возможно для тех людей, которые будут работать в январские выходные, поэтому уровень депрессии среди них, думаю, будет равен нулю», — приводит RT слова Шевченко.Станислав Никулин, доцент кафедры психологии управления факультета «социальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук посоветовал порадовать себя простыми вещами и не забывать о внутреннем ребенке.
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Екатерина Коршунова