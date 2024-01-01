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Психологи дали советы россиянам, работающим в новогодние праздники

Опрошенные RT психологи дали советы работающим в новогодние праздники
01 января 2024, 11:40
Фото: iStock/Yurii Yarema

Фото: iStock/Yurii Yarema

Психологи дали в интервью с RT советы, как сохранить новогоднее настроение тем, кто работает в январские праздники, а также рассказали, как найти положительные стороны в этой ситуации.
По словам психолога, эксперта комитета по развитию женского предпринимательства столичного городского отделения «Опоры России» Надежды Шевченко, в период праздников работают медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов, пожарных служб. Следует помнить, что эта работа крайне значима для людей.

Шевченко порекомендовала украсить рабочее место новогодней атрибутикой, и по возможности, для настроения следует включить приятную новогоднюю музыку.


«Приятным бонусом после окончания новогодних праздников будут хорошее, бодрое состояние, способность качественно решать задачи, жить обычной жизнью. Это всё возможно для тех людей, которые будут работать в январские выходные, поэтому уровень депрессии среди них, думаю, будет равен нулю», — приводит RT слова Шевченко.
Станислав Никулин, доцент кафедры психологии управления факультета «социальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук посоветовал порадовать себя простыми вещами и не забывать о внутреннем ребенке.

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В Новый год зафиксировали крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
01 января 2024, 12:04

Фото: istockphoto/remotevfx

В новогоднюю ночь почти в одно время с боем курантов произошла крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце.
О рекорде сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В мировых каталогах (они ведутся по лондонскому времени) вспышку отнесли к 2023 году. Но в большей части России её зафиксировали уже в 2024 году.

Взрыв случился на определенной области. В короне звезды из-за движения солнечных пятен произошло накопление магнитной и электрической энергии.

«Эта область еще вчера находилась на обратной стороне Солнца, и только сегодня появилась в поле зрения Земли. По этой причине столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным, так как наблюдать происходящие здесь процессы ранее было невозможно»,-сообщают в лаборатории.
Возможно, что до выхода на видимую сторону уже произошло несколько крупных взрывов на обратной стороне. Они могли остаться скрытыми от земных приборов.

Если догадки окажутся верными, то серия взрывов может продолжиться. Земляне смогут увидеть их в первые дни января.

Вспышку могут назвать «событием исключительной силы». По мощности в нынешнем солнечном цикле бьёт прошлые рекорды вдвое.

По предварительной информации, ей присвоен балл X5.0 (прошлый рекорд, который зафиксировали 14 декабря 2023 года, был X2.8).

По данным учёных, влияние данного явления на нашу планету исключено: оно произошло на большом удалении от линии Солнце-Земля.

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#солнце
#ученые
#мир
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Россиян предупредили об активизации мошенников в новогодние праздники
01 января 2024, 11:23

Фото: iStock/artoleshko

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов и директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артём Избаенков сообщили о наиболее распространённых мошеннических схемах в новогодние праздники. Об этом сообщает RT.
Власов отметил, что в праздничные дни используются схемы, которые связаны с продажей товаров по выгодной цене и в ограниченном предложении. По его словам, в эти дни также гражданам продолжат звонить злоумышленники якобы из банков, налоговой и иных «организаций».

Сообщается, что активизация мошенников происходит по причине того, что после Нового года люди более расслабленные, чем обычно, поэтому их легче обмануть.

«Даже если у пользователя нет аккаунта в социальных сетях, нет личного кабинета на сайтах государственных организаций и даже если у него всё ещё кнопочный телефон — какая-то информация о нём всё равно есть в сети. Преступники стараются завладеть информацией и могут получить доступ к вашему банковскому счёту или могут заставить вас сделать что-то под их давлением — перевести деньги, выдать информацию о третьих лицах», — цитирует Избаенкова RT.
Ранее сообщалось, что ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства.

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#преступники
#информация
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#мошенники
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Уведомления об операциях по карте для пенсионеров предложили сделать бесплатными
01 января 2024, 11:00

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность сделать бесплатными для пенсионеров и нуждающихся групп граждан уведомления об операциях по банковским картам. Об этом сообщает RT.
«Прошу вас рассмотреть возможность выработки механизмов и рекомендаций по освобождению пенсионеров и нуждающихся групп граждан от выплат подобных комиссионных сборов за услуги уведомления», — приводит RT информацию из обращения.
Сообщается, что пенсионеры и граждане, которые нуждаются в социальной поддержке все равно вынуждены оплачивать сервисный сбор за банковские уведомления об операциях на счетах, несмотря на то, что ранее глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для данных категорий граждан.

По данным Крупника, несколько десятков рублей каждый месяц тратится на услугу, необходимую всем.

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#пенсионеры
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#обращения
#услуги
#банк
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Почетный гражданин Московской области Леонид Ковалевский отмечает день рождения
01 января 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора Московской области

Сегодня день рождения отмечает почетный гражданин Подмосковья Леонид Ковалевский.Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Леонид Ковалевский родился 1 января 1951 г. в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области (Украинская ССР).
Свою трудовую деятельность он начал авиамехаником Авиационно-технической базы Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления Гражданской авиации в 1970 г.

В 1971 году прибыл молодым специалистом в Домодедовский объединенный авиаотряд (аэропорт Домодедово). Здесь он начинал свою деятельность в должности авиатехника по обслуживанию самолетов.

Кроме этого, во время своей профессиональной деятельности Ковалевский также получил высшее образование, закончив факультет советского строительства Всесоюзного юридического заочного института по специальности «правоведение» в 1981 году.

В 1986 году его назначили заместителем председателя исполкома Домодедовского городского Совета депутатов трудящихся, а в декабре 1991 года Ковалевского поставили на пост главы администрации Домодедовского района.

Помимо этого, в 2017 году Леонид Павлович был избран депутатом городского Совета и на сегодняшний день является председателем Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области.

Стоит отметить, что мужчина имеет орден Почета, медали и награды Московской области и Русской Православной Церкви.

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Forbes: в 2023 году умер 21 миллиардер, большая часть из них старше 90 лет
01 января 2024, 08:08

Фото: iStock/SergeyPankratov

За 2023 год скончался 21 миллиардер. Все они из списка журнала Forbes.
9 миллиардеров были гражданами США, 3 миллиардеров умерли в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 скончавшегося только одна предприниматель — женщина. 56-летняя AppTec Чжао Нин, соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi). 20 лет она боролась с раком.

Средний возраст умерших миллиардеров равен 85 годам. Старейшими из скончавшихся являются вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт Чарльз Мангер (99 лет) и Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет).

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, пишет сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.

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#новости
#общество
#деньги
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Замглавкома ВКС РФ Максимцев вручил награды участникам СВО
01 января 2024, 05:34

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель главнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Высших наград были удостоены военнослужащие-участники спецоперации за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач СВО. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и «За укрепление боевого содружества» получили более двадцати человек», — пишет агентство.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск ВС РФ, находящихся на территории СВО, с Новым годом. Подробнее об ​этом читайте в нашем материале.

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#днр
#сво
#вс рф
#украина
#россия
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В России начался год семьи
01 января 2024, 00:18

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

В России начался год семьи, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей, говорится в указе президента от 22 нопября 2023 года «О проведении в РФ Года семьи».
«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Ф Год семьи», — цитирует текст документа РИА Новости.

В указе российского президента также отмечается, что 2024 Год семьи планируется сделать открытым для всероссийских форумов с участием семей.

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#семьи
#новости
#россия
#владимир путин
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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Новым годом
31 декабря 2023, 22:37

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом жителей Подмосковья. Он пожелал всем мира, уверенность и счастья в своём Телеграм-канале.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 2023-й проверял нас на прочность, радовал, стал годом вызовов. Но самое главное — он сплотил нас, как никогда прежде, еще ярче подсветил людей сильных, смелых, с большим сердцем — таких у нас в стране много», — говорится в публикации.

Губернатор отдельно поздравил тех, кто сейчас находится на линии фронта и не может быть рядом с близкими.

«Парни, мы все ждём вас дома здоровыми и верим в лучшее», — добавил Воробьёв.

Он отметил, что не обязательно быть многословным, но важно в работе опираться на простую формулу — «за нас должны говорить дела».

«Пусть 2024 год станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел, принесёт мир, уверенность и радость», — заключил губернатор.

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#новый год
#андрей воробьёв
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Жителей Севастополя попросили не выходить на улицу в новогоднюю ночь
Развожаев призвал жителей Севастополя не находиться на открытых пространствах
31 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/bartoshd

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города по возможности отказаться от выхода на улицу. Соответствующее сообщение с предостережением он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что следует избегать открытых пространств в новогоднюю ночь и в течение нескольких следующих дней. Такие предостережения связаны в тем, что в регионе сохраняется опасность со стороны Украины.

Также Развожаев напомнил гражданам, что в городе введены ограничения на использование пиротехники. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны залпового огня. Губернатор подчеркнул, что запущенный в небо салют может создавать помехи для работы систем ПВО, а также становится ложной целью для них.

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#севастополь
#жители
#салют
#ограничения
#новый год
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