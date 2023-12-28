Стал известен режим работы подмосковных МФЦ в зимние праздники

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
В предстоящие новогодние и рождественские праздники подмосковные центры госуслуг не будут принимать и выдавать документы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С 9 января все МФЦ вновь заработают в обычном режиме.
«В последнюю субботу года в подмосковных МФЦ можно будет забрать готовые документы и оформить некоторые услуги с электронным документооборотом. 1 и 7 января будут нерабочими днями для всех центров. В праздничные дни будут работать дежурные офисы», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Стал известен и режим работы МФЦ в предпраздничные дни и новогодние праздники. 30 декабря МФЦ с шести- и семидневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений. Также они будут выдавать готовые документы. Кроме того, можно получить услуги, по которым не требуется передача документов в ведомства на бумаге. Время работы – с 8 до 15 часов.
31 декабря МФЦ с семидневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений. Время работы – с 8 до 15 часов
2, 3, 4, 5, 6 и 8 января будущего года дежурные МФЦ будут принимать заявления по регистрации смерти и захоронения.
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Лора Луганская