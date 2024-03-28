РИА Новости: Пугачёва извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»

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Уехавшая из России после начала СВО Алла Пугачева в соцсетях извинилась перед экс-участницей «Евровидения» певицей Манижей под её постом о возможных «последствиях» для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
Манижа Сангин ранее опубликовала видео, где среди прочего сказала, что рада тому, что ее бабушка, которой нет в живых уже 14 лет, не видит «последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии».
7 марта сообщалось, что известный массовыми жалобами на знаменитостей глава ФБПК Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачёву иностранным агентом. Он заявил, что певица покинула Россию, многократно высказывала «антироссийскую позицию» и поддерживает супруга Максима Галкина*. По мнению Бородина, Пугачёва может быть связана с западными спецслужбами.
После теракта в «Крокусе» на Пугачёву обрушилась волна критики за то, что она не высказала соболезнования семьям погибших. Максим Галкин* также не стал приостанавливать свои юмористические выступления по Израилю. Напомним, в октябре прошлого года Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят.
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*признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
«Прости!!!», — написала Пугачёва в комментариях к видео.
После теракта в «Крокусе» на Пугачёву обрушилась волна критики за то, что она не высказала соболезнования семьям погибших. Максим Галкин* также не стал приостанавливать свои юмористические выступления по Израилю. Напомним, в октябре прошлого года Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят.
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*признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
Артем Путинцев