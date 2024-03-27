«Процедура началась»: Аллу Пугачёву могут признать иноагентом

Фото: сайт Министерства юстиции РФ
Певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. Об этом сообщил глава ФПБК Виталий Бородин.
Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру, направив обращение в Министерство юстиции РФ.
7 марта сообщалось, что известный массовыми жалобами на знаменитостей Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать артистку иностранным агентом. Он заявил, что певица покинула Россию, многократно высказывала «антироссийскую позицию» и поддерживает супруга Максима Галкина*. По мнению Бородина, Пугачёва может быть связана с западными спецслужбами.
После теракта в «Крокусе» на Пугачёву обрушилась волна критики за то, что она не высказала соболезнования семьям погибших. Максим Галкин* также не стал приостанавливать свои юмористические выступления по Израилю.
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*признан в РФ иностранным агентом
7 марта сообщалось, что известный массовыми жалобами на знаменитостей Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать артистку иностранным агентом. Он заявил, что певица покинула Россию, многократно высказывала «антироссийскую позицию» и поддерживает супруга Максима Галкина*. По мнению Бородина, Пугачёва может быть связана с западными спецслужбами.
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*признан в РФ иностранным агентом
Алина Юрчак