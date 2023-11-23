Пушкинской больнице имени Розанова исполнилось 110 лет

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Пушкинская больница имени профессора Розанова В.Н. отметила юбилей. В этом году медучреждению исполнилось 110 лет.
«Больница стремительно развивается – открываются новые профили оказания медицинской помощи, обновляется оборудование, расширяется штат сотрудников. Впереди много проектов и планов, которые обязательно будут реализованы в рамках народной программы “Единой России” и проекта “Здоровое будущее”», — написал глава муниципалитета в своём телеграм-канале.Читайте также:
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