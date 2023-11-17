Кардиолог из Пушкинской больницы стал лучшим в рейтинге врачей Подмосковья

Фото: администрация городского округа Пушкинский
Лучший кардиолог Подмосковья, по данным сервиса «ПроДокторов», работает в Пушкинской больнице. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Речь идёт о враче-кардиологе поликлиники №1 Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н Дмитрии Хохлове. Он занял первое место в рейтинге кардиологов Московской области.
Сам медик не ожидал такого сюрприза судьбы. Хохлов рассказал, что очень удивился месту в рейтинге.
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«Доктор Хохлов прошёл профессиональную переподготовку по функциональной диагностике. Имеет два сертификата и самостоятельно проводит своим пациентам эхокардиографию (ЭХОКГ - ультразвуковое исследование сердца)», — рассказали в администрации.
«Открываю почту, а там сообщение – вы стали лучшим. Конечно, очень неожиданно и очень приятно», — отметил врач.Отметим, премия «ПроДокторов» – самая масштабная медицинская премия в России. В 2022 году на звание лучших претендовали 680 000 врачей и 68 000 клиник со всей России. Для определения победителей были собраны сотни тысяч отзывов и по ним составлены рейтинги в каждом регионе. По итогам, Дмитрий Викторович стал лучшим, по мнению пациентов, кардиологом в Московской области.
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Екатерина Шмакова