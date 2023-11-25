Пушков прокомментировал вердикт нейросети о высадке американцев на Луну

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Американская нейросеть сделала вывод о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне являются подделкой.
Это стало подтверждением некоторых доводов о неподлинности изображений, предполагает сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко сообщил президенту РФ Владимиру Путину об опыте работы с нейросетью от компании Google. Исследователи предложили для анализа изображения американской лунной миссии. Нейросеть определила фотографии как подделку космической программы NASA.
Первые российские космонавты могут высадиться на Луне уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
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«Об этом многие говорят и говорили уже давно. Есть серьёзные основания. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», — написал Алексей Пушков.
Первые российские космонавты могут высадиться на Луне уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
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Мария Фирсова