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Женщина-космонавт потеряла сумочку в открытом космосе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 2 ноября женщины-космонавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара покинули Международную космическую станцию для ремонта солнечной батареи в открытом космосе.
В результате, у одной из них выпала сумочка с инструментами. При этом, в космическом агентстве решили не уточнять, кто именно из космонавтов запустил в космос новый «спутник».
Теперь сумка плавно движется по земной орбите. В NASA ей даже присвоили собственный индекс космического объекта и пришли к выводу, что она не угрожает безопасности МКС.
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В результате, у одной из них выпала сумочка с инструментами. При этом, в космическом агентстве решили не уточнять, кто именно из космонавтов запустил в космос новый «спутник».
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Евгения Парфентьева