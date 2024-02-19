Путин исключил из «Роскосмоса» экс-главкома ВКС Суровикина

Фото: сайт Кремля
Из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса» исключили бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина. Указ опубликовали на официальном сайте правовых актов.
Документ подписал глава государства Владимир Путин. Он также исключил из наблюдательного совета генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Причины в указе не объясняются.
Вместо них российский лидер назначил командующего космическими войсками Александра Головко и заместителя председателя военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина.
Напомним, генерал армии Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего воздушно-космическими силами до попытки совершения мятежа ЧВК «Вагнер». После этого он внезапно исчез из публичного пространства, и на вопросы журналистов о новом месте службы отвечал, что служит отечеству.
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Екатерина Шмакова