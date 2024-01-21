Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
После провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».
The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.
Журналисты The Telegraph отмечают, что новые линии обороны ВСУ похожи на трехуровневую «линию Суровикина», которая состоит из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов.
«Линия Суровикина» — это общее название обширной сети оборонительных укреплений: траншей, минных полей, колючей проволоки, а также огневых позиций, возведённых, чтобы отразить украинское наступление.
Ранее сообщалось, что российские танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard-2, доказав свое превосходство в зоне боевых действий. Об этом сообщает Sohu.
Одним из преимуществ российского танка является мощный газотурбинный двигатель, с помощью которого обеспечивается хорошая проходимость. Благодаря силовой установке танк способен не только контролировать ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и может приспосабливаться к новым условиям.
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Журналисты The Telegraph отмечают, что новые линии обороны ВСУ похожи на трехуровневую «линию Суровикина», которая состоит из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов.
Ранее сообщалось, что российские танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard-2, доказав свое превосходство в зоне боевых действий. Об этом сообщает Sohu.
Одним из преимуществ российского танка является мощный газотурбинный двигатель, с помощью которого обеспечивается хорошая проходимость. Благодаря силовой установке танк способен не только контролировать ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и может приспосабливаться к новым условиям.
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Мария Фирсова