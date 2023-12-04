Путин может стать «человеком года» по версии Time

Фото: сайт Кремля
Time внес президента России Владимира Путина в список претендентов на звание «человека года».
Про российского лидера говорится, что в текущем году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», организованного Евгением Пригожиным, однако, справившись с этим, он только укрепил свои позиции. Напомним, в 2007 году Time уже признавал Путина «человеком года», а также многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.
Кроме президента России в список издание внесли героиню фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг, бывшего президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Си Цзиньпина, короля Великобритании Чарльза III и других. Результаты будут объявлены 6 декабря.
Напомним, что в прошлом году «Человеком года» по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский.
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Элина Позднякова