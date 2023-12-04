Путин: иностранные послы могут в своей работе рассчитывать на поддержку России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Ранее Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия». По мнению главы государства, эта выставка многое расскажет о стране.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.
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Путин пригласил иностранных послов на выставку «Россия»
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.
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Екатерина Коршунова