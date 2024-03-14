Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака

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При обсуждении начала работ по строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» президент России Владимир Путин вспомнил бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака.
«Герман Оскарович (Греф), когда мы с вами работали в Петербурге, мы мечтали о постройке подобной дороги. Но это была не только наша мечта — наши руководители также разделяли эту идею... Анатолий Александрович Собчак», — сказал он.В середине февраля, на совещании по строительству высокоскоростной магистрали, в котором принимал участие Греф, Путин также вспоминал свои годы работы в Петербурге.
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