Путин: первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород

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Первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также прокомментировал информацию о планах по строительству ВСМ до различных городов, в том числе Минска, и заявил, что такие намерения действительно существуют. Глава государства отдал поручение правительству о предоставлении схемы финансирования строительства трассы «Джубга-Сочи».
Владимир Путин отметил, что Россия намерена развивать авиационную отрасль. Так, на усовершенствование аэропортовой сети будет выделено более 200 млрд рублей.
Российская промышленность продолжает развиваться и модернизироваться, прежде сообщил Владимир Путин. Он отметил, что государство увеличивает механизмы поддержки этой отрасли, поэтому в России будут открываться новые предприятия и появляться рабочие места. Глава государства подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, Россия налаживает каналы поставок сырья и необходимых для промышленности компонентов.
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Анастасия Хохлова