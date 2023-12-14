Путин назвал российско-китайские отношения гарантом стабильности в мире

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства подчеркнул, что товарооборот России с Китаем может вырасти на 30% до 220-230 млрд долларов.
Президент добавил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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«Уже в этом году товарооборот будет свыше 200 млрд. В прошлом году у нас был рост 31 процент, в этом году будет 30 процентов. Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях», — отметил он.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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Екатерина Шмакова