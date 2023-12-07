Китай надеется, что саммит с ЕС поспособствует развитию отношений

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Китай возлагает надежды на то, что саммит с Евросоюзом, стартующий 7 декабря в Пекине, сыграет важную роль в процессе создания условий для будущих отношений и поспособствует укреплению сотрудничества.
Газета Global Times пишет, что Евросоюз в июньском документе расценивал Китай в качестве конкурента, партнёра и системного соперника. В статье заметили, что подобное отношение к Китаю неверно.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть не только разногласия, но и общие интересы, поэтому всеобъемлющий диалог нужен обеим странам, пишут «Известия». Ван И добавил, что США и Китаю необходимо вернуться к стабильным отношениям и их устойчивому развитию.
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«Саммит должен обеспечить стратегическое руководство для устойчивого и здорового развития отношений между Китаем и ЕС, и европейская сторона должна дать более четкие ответы на этот фундаментальный вопрос», –сказано в материале.
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Мария Фирсова