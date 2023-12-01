Путин назвал среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году

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По итогам 2023 года средняя продолжительность россиян составит около 74 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».
«Слаженная, ответственная работа Правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни», - отметил глава государства.По словам Путина, по итогам текущего года осредняя продолжительность жизни россиян составит порядка 74 лет.
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