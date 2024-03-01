Путин объявил военные сборы 2024: кого не призовут и связано ли это с новой мобилизацией

Фото: iStock/scaliger
Президент России подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ. Как будут призывать находящихся в запасе, и кого накажут за неявку в военкомат, читайте в материале «Радио 1».
Указ Путина о военных сборах 2024
Что такое военные сборы
Военные сборы проводятся для того, чтобы находящиеся в резерве граждане не теряли навыки обращения с оружием, восстановили в памяти его тактико-технические характеристики и обучились боевому слаживанию.Отмечается, что повестки запасникам могут приходить только один раз в три года.
Кого не призовут на военные сборы 2024
Кого призовут на военные сборы
На военные сборы граждане будут призываться по повестке. К подлежащим призыву относятся те, кто ранее проходил военную или срочную службу и был зачислен в запас. Призванные на военные сборы не будут направлены для участия в военных действиях. Кроме того, за участниками учений не закрепляют оружие или технику, стоящую на вооружении ВС РФ.
Что будет, если не явиться по повестке
Получившие повестку граждане должны явиться в военный комиссариат не позднее двух суток со дня получения уведомления. За неявку предусмотрен административный штраф, размер которого не превышает 30 тысяч рублей. Также в отношении уклонистов предусмотрено введение временных ограничений, например, запрет на государственную регистрацию ИП или ограничение в праве управления транспортными средствами.
Читайте также:
Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация
Анастасия Хохлова