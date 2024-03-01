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Путин объявил военные сборы 2024: кого не призовут и связано ли это с новой мобилизацией

01 марта 2024, 19:03
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Президент России подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ. Как будут призывать находящихся в запасе, и кого накажут за неявку в военкомат, читайте в материале «Радио 1».

Указ Путина о военных сборах 2024


Согласно тексту указа главы государства, призывать на военные сборы будут тех, кто ранее был зачислен в запас. Учения будут проходить в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах ФСБ и т.д. Сборы проводятся ежегодно и длятся не более двух месяцев. Мероприятие является плановым и никак не связано с дополнительным призывом в рамках мобилизации.

Что такое военные сборы


Военные сборы проводятся для того, чтобы находящиеся в резерве граждане не теряли навыки обращения с оружием, восстановили в памяти его тактико-технические характеристики и обучились боевому слаживанию.Отмечается, что повестки запасникам могут приходить только один раз в три года.

Кого не призовут на военные сборы 2024


На ежегодные военные сборы не будут призваны не годные к военной службе. Такими являются следующие категории граждан: женщины, граждане, имеющие бронь от предприятий или органов власти, сотрудники силовых ведомств, студенты, обучающиеся на очной форме, или заочники в период сдачи экзаменов.


Кого призовут на военные сборы


На военные сборы граждане будут призываться по повестке. К подлежащим призыву относятся те, кто ранее проходил военную или срочную службу и был зачислен в запас. Призванные на военные сборы не будут направлены для участия в военных действиях. Кроме того, за участниками учений не закрепляют оружие или технику, стоящую на вооружении ВС РФ.

Что будет, если не явиться по повестке


Получившие повестку граждане должны явиться в военный комиссариат не позднее двух суток со дня получения уведомления. За неявку предусмотрен административный штраф, размер которого не превышает 30 тысяч рублей. Также в отношении уклонистов предусмотрено введение временных ограничений, например, запрет на государственную регистрацию ИП или ограничение в праве управления транспортными средствами.

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Стали известно, что помогло Промесу избежать экстрадиции в Нидерланды
Адвокат Калинов: апелляция Промеса является серьезным юридическим аргументом
01 марта 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Апелляции, поданные стороной нападающего футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса по его уголовным делам, могут помочь ему избежать экстрадиции на родину.
С таким мнением выступил известный уголовный адвокат Максим Калинов в интервью для «Газеты.Ru». Промеса арестовали в аэропорту ОАЭ, когда тот собирался вылететь вместе с командой в Петербург на матч чемпионата России против «Зенита».

«Если бы шестилетний приговор уже вступил в силу, избежать депортации было бы гораздо сложнее. Нельзя сказать, что это невозможно, так как всегда можно найти нюансы, но это бы серьезно усложнило ситуацию для Промеса. Наличие апелляции является значительным юридическим аргументом», — подчеркнул Калинов.
Промес был осужден в Нидерландах в июне прошлого года на полтора года за вооруженное нападение на своего брата, а в феврале этого года ему вынесли приговор в виде шести лет тюремного заключения за организацию контрабанды крупной партии наркотиков.

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На «Доброделе» началось голосование за проекты инициативного бюджетирования
01 марта 2024, 19:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Подмосковье завершён приём заявок на реализацию проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Для участия в первом этапе конкурсного отбора принято 640 местных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Проголосовать за проект можно на портале «Дородел» до 10 марта. Среди предложений – покупка оборудования для образовательных, спортивных, социальных учреждений, ремонт дорог, установка памятной стелы, обустройство общественного пространства, установка детских и спортивных площадок», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в прошлом году в регионе было реализовано 438 проектов инициативного бюджетирования. Там напомнили, что судьба проектов зависит от активности и вовлечённости жителей в жизнь округа.

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Теннисиста Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира в Дубае
Россиянину присуждено поражение в матче с Александром Бубликом из Казахстана
01 марта 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован за неподобающее поведение по отношению к одному из судей в полуфинальном поединке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против казахстанского игрока Александра Бублика.
Это произошло, когда счет был 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев оскорбил судью, что послужило причиной для решение о его дисквалификации. Таким образом, в финал вышел Бублик, где ему предстоит сразиться с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Уго Умбер (Франция).

Андрею Рублеву 26 лет, и он занимает пятое место в рейтинге ATP. Он одержал победу в 15 турнирах в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема ему пока ни разу не удалось преодолеть стадию четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанной паре, а также выиграл для российской команды Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Александру Бублику 26 лет, и он занимает 23-е место в мировом рейтинге, имея в своем активе 4 титула ATP. Наилучшее достижение на турнирах Большого шлема - четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Турнир в Дубае завершится 2 марта и относится к категории ATP 500. Он проводится на хардовом покрытии. Общий призовой фонд превышает 2,9 млн долларов. Предыдущим победителем соревнования был россиянин Даниил Медведев, в 2022 году титул достался Рублеву, а в 2021 году - Аслану Карацеву.

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В Подмосковье уже учли более 8 млн сельскохозяйственных животных
01 марта 2024, 18:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С 1 марта в Подмосковье, как и на территории всей России, введён новый порядок учёта сельскохозяйственных животных. Вступили в силу «Ветеринарные правила маркирования и учёта», сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Сейчас на территории региона в ФГИС ВетИС компонент «Хорриот» учтено более 111 тыс. голов крупного и 22 тыс. голов мелкого рогатого скота, 224 тыс. голов свиней, 8 млн голов птиц и 2 тыс. голов лошадей. Внесение животных продолжается на постоянной основе. С 1 марта для первично маркируемых сельскохозяйственных животных введена обязательная федеральная маркировка», – отметил Мурашов.
Он пояснил, что эти меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней животных, обеспечат безопасность и качество сельхозпродукции в регионе.

Помимо этого, маркировка позволит просматривать полную информацию о сельскохозяйственных животных Мурашов - происхождение, вид, породу, владельцев, дату и место рождения, результаты диагностических исследований.

Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.

Как отметили в региональном Минсельхозпроде, все средства маркировки устойчивы к внешним воздействиям, безопасны для здоровья, обеспечивают визуальную и электронную считываемость.

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по выдаче разрешений на охоту
01 марта 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Услуга по выдаче разрешения на охоту на подмосковном госпортале стала удобнее: теперь здесь можно забронировать место и вид охоты в зависимости от пропускной способности того или иного участка, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Теперь на портале подмосковных госуслуг можно бронировать вид и место охоты, если это позволяет норма пропускной способности — в противном случае подача заявления блокируется. Кроме того, портал предлагает список разрешённых к охоте животных в зависимости от сезона и выбранного охотничьего угодья. Благодаря этому нельзя ввести некорректные сроки охоты», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Кроме того, охотник смогут через портал — в электронном виде — отправить в Минэкологии сведения о добыче.

Услуга по выдаче разрешения на охоту платная, срок предоставления — семь рабочих дней.

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Стало известно, кого стоит бояться Зеленскому
Политолог Дудчак: оппозиции на Украине не существует, а есть агенты британских спецслужб
01 марта 2024, 18:21

На Украине нет настоящей оппозиции, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью изданию Pravda.ru.
По его словам, существует группировка, борющаяся за свое выживание на территории страны. Дудчак также отметил, что политики, такие как Порошенко, в большей степени представляют интересы Вашингтона, а команда Зеленского ассоциируется с британскими спецслужбами и Лондоном.

Он признал возможность определенных действий со стороны так называемой украинской оппозиции, которые могут не совпадать с интересами Запада. Однако, по его мнению, окончательные решения все равно будут приниматься в Лондоне и Вашингтоне.

Политолог отметил, что хотя Зеленский отменил выборы, это не означает, что его нельзя заменить. По его словам, существует множество желающих сделать это, и замена может произойти различными способами, включая военный заговор или организацию массовых протестов.

Он подчеркнул, что если на Западе примут решение о смене Зеленского, то это и произойдет. По его мнению, Майдан не будет случайным событием, он будет организован со стороны Запада. Дудчак отметил, что в настоящее время у украинцев нет мотивации для массовых протестов, так как многие из них сталкиваются с трудностями и не рискуют своим здоровьем.

Политолог добавил, что сейчас происходит процесс, напоминающий предвыборную кампанию, с проведением митингов и смотрин. Однако он сомневается, что смена власти произойдет через выборы.

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#зеленский
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Подмосковные спасатели провели для школьников Сергиева Посада занятие по безопасности
01 марта 2024, 18:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Занятие, посвящённое самым распространённым опасным ситуациям, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни, а также тому, как обезопасить себя, провели работники Мособлпожспаса с учениками Мишустинской общеобразовательной школы и школы №7 Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детям рассказали о правилах пожарной безопасности и о том, к чему приводит их нарушение. А также предупредили о рисках, связанных с нарушением запрета выходить на лёд водоёмов», — говорится в сообщении.
Спасатели продемонстрировали ребятам специальное оборудование, с которым выезжают на вызовы, разъяснили базовые правила безопасности и напомнили телефоны экстренных служб, за помощью к которым следует обращаться, если стал свидетелем чрезвычайного происшествия.

Урок был приурочен ко Всемирному дню гражданской обороны.

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#школьники
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Эксперт объяснил, в чем ценность добываемой в России криптовалюты
Экономист Гольдфайн: добываемая в России криптовалюта — лучшая лазейка от западных санкций
01 марта 2024, 18:15

Фото: iStock/NiseriN

На форуме Международной торговой палаты в России начальник отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Министерства финансов Осман Кабалоев объявил, что для оплаты международных контрактов на территории России будет применяться исключительно криптовалюта, полученная через майнинг.
По мнению заслуженного экономиста РФ Евгения Гольдфайна, это решение связано с тем, что часть расчетов за российскую продукцию осуществляется через санкционные каналы, и использование криптовалюты становится необходимым, пишет «Общественная служба новостей».

Гольдфайн отметил, что санкции не привели к ожидаемым результатам, и теперь Россия ищет альтернативные способы осуществления расчетов, особенно с теми странами, которые не применяют санкции, такими как Турция, Китай и некоторые бывшие советские республики. По его словам, использование криптовалюты вызывает негодование у Центробанка и Минфина РФ, однако на данный момент это является наиболее доступным вариантом.

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#служба
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Каждый пятый новосёл первой запускает в новую квартиру кошку
01 марта 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Каждый пятый новосёл доверяет сделать первый шаг по новому дому кошке. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минжилполитики Московской области во Всемирный день кошек.
«Опрос проводила группа компаний «Садовое кольцо» среди жителей жилого комплекса «Тетрис». В нём участвовали 560 человек. 21% признались, что взяли пушистого питомца на новоселье. 43% покупателей квартир сказали, что верят в примету, согласно которой кот должен раньше всех войти в новое жильё, но не следовали ей, в том числе из-за отсутствия питомца», – уточнили в пресс-службе.
Те, кто верит в этот обычай, выдвигали различные объяснения необходимости участия кота в новоселье.
Согласно мистическим объяснениям, коты способны общаться с потусторонними силами. Попадая в жилище первым, хвостатый договаривается с домовым. Котов-переговорщиков запускают в новую квартиру 32% новосёлов.
«Среди опрошенных немало и тех, кто не верит в домашних духов, но при этом надеется на удивительные способности котиков. Респонденты отвечали, что питомцы не только приносят удачу хозяевам (33%), но и выбирают места в доме с самой благоприятной энергетикой. 7% опрошенных пользовались кошачьими «рекомендациями» при расстановке мебели: где приляжет кот, там человеку гарантирован хороший сон», – отметили в министерстве.
Остальные 28% не задумывались о причинах обычая, но всё равно на всякий случай пропускают котиков вперёд.

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