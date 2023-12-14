Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов, касающихся спецоперации на территории Украины, которые стали одними из первых в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». О том, что глава государства сказал о сроках окончания СВО и стоит ли ждать вторую волну мобилизации, расскажет редакция «Радио 1».
СВО на Украине: цели
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирных жителей Донбасса и ликвидацию нацистской угрозы, которая исходит от киевских властей.
Когда закончится СВО на Украине
В ходе мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным», глава государства ответил на вопрос о том, когда спецоперация на территории Украины будет завершена. Президент заявил, что мир наступит тогда, когда Россия достигнет поставленных целей, которые остаются неизменными.
Путин озвучил продолжительность линии фронта спецоперации
Глава государства пояснил, что украинская сторона отвергла рост националистических настроений в стране во время переговорного процесса. Владимир Путин задался вопросом о том, как таких настроений может не быть, если Украина возвела в ранг национального героя нациста Степана Бандеру. Кроме того, российский лидер напомнил, как глава киевского режима Владимир Зеленский стоя рукоплескал солдату СС, принимавшему участие в холокосте, и уничтожающему евреев, русских и поляков, что свидетельствует о том, что вопрос денацификации по-прежнему остается актуальным.
Мобилизация в России 2022
О проведении частичной мобилизации в России президент страны Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тысяч человек, состоящих в мобилизационном резерве. Уже 28 октября глава российского оборонного ведомства доложил президенту о успешном выполнении мобилизационного задания.
Позже неоднократно появлялась информация о том, что в России возможна вторая волна призыва для прохождения службы в зоне СВО, однако представители власти эту информацию опровергали.
Мобилизация в России: будет ли вторая волна
Президент России Владимир Путин, на вопрос о том, будет ли в России проведена вторая волна мобилизации ответил, что в настоящее время необходимости в ней нет. Глава государства сообщил, что в зоне проведения спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных. Среди тех, кто был призван для несения службы, оказалось много хороших специалистов, которые объединены в полки по обслуживанию военной техники.
Владимир Путин также подчеркнул, что мобилизованные – отличные бойцы, 14 из которых уже получили звания Героя России.
Добровольцы СВО
Глава государства также объяснил отсутствие необходимости в проведении второй волны мобилизации тем, что на сегодняшний день 486 тысяч человек добровольно заключили контракты на прохождение военной службы в зоне СВО.
Путин сообщил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК, в том числе и погибшие
Владимир Путин подчеркнул, что поток мужчин, которые готовы защищать страну не иссякает и добровольцы продолжают приходить ежедневно.
«Набирают полторы тысячи ежедневно по всей стране, ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», – заявил президент.
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Анастасия Крестьянова