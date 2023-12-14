Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов, касающихся спецоперации на территории Украины, которые стали одними из первых в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». О том, что глава государства сказал о сроках окончания СВО и стоит ли ждать вторую волну мобилизации, расскажет редакция «Радио 1».